Креативность и инициатива: четыре принципа модернизации вооруженных сил Украины (Европейська правда, Украина)

Асимметричное сдерживание — именно так часто описывают стратегию вооруженных сил Украины в противодействии возможной агрессии. Впрочем, специалисты до сих пор не пришли к единому мнению, что собой представляет такая «асимметрия», и толкований этого термина имеется, по меньшей мере, несколько.

В основном они состоят из генерирования конкретных платформ - таков очень знакомый подход ушедшей эпохи. Все это умножается на еще живые совковые амбиции, когда нужно все, что видел двадцать-тридцать лет назад, купить и содержать, и неважно, сколько это стоит.

Эта вредная ментальность приводила к тому, что все достаточно основательные на первый взгляд планы развития Вооруженных Сил Украины в течение всего периода независимости остались невыполнимыми - ведь хотели все и сразу.

Зато новая стратегия военной безопасности Украины основывается на том, что развитие военных возможностей должно в первую очередь базироваться на овладении военной философии евроатлантической среды и отвечать нашим ресурсным возможностям.

Предлагаю следующие черты "асимметрии" относительно развития военных возможностей Украины.

Во-первых, это воспитание у военных креативности, инициативы и принятия риска.

Все это составляет основу новой ментальности военных и реализацию основного принципа управления ВС стран НАТО, которое имеет название "Mission Command", когда решение принимается на самом низком уровне военной иерархии.

Это критически важно во время отдельных тактических операций и для развития кадрового потенциала, способного мыслить быстро, дерзко и непредсказуемо для противника.

Также это важно и для стратегических лидеров, которые должны вдохновлять и вести за собой войска.

Эта составляющая выглядит наиболее емкой по времени.

А препятствием ее развития в настоящее время становится стратегическая линия, которая удаляется от реалий войск. Формирование новой ментальности требует полной перезагрузки все еще советского военного образования и оперативного искусства ВС Украины.

Во-вторых, это технологическое преимущество вооружения и техники ВСУ над противником. Это основа "нивелирования над численным превосходством противника" (цитата по военной стратегии Украины) - относительно возможностей его экономики и состава вооруженных сил.

Вполне понятно, что все, что связано с советской эпохой, нам точно не поможет. Нужно максимально быстро и содержательно интегрироваться в западную среду разработок, производства оружия, овладеть их бизнес-практикой. И не говорить о какой-то нашей уникальности. Она осталась в прошлом.

В-третьих, основой асимметрии должно стать новое оперативное искусство и тактика действий ВСУ, максимально совместимая с НАТО. Она будет непонятна противнику.

Сейчас ни одну из пятидесяти трех Доктрин применения сил НАТО почему-то никак не вспомнили при проработке новой доктринальной базы ВС Украины (Директива Д-6 2020 года).

Структура новых доктрин и доктринальных документов вновь напоминает советскую. Количество новых документов значительно превышает количество НАТОвских аналогов, значительно нивелируется принцип объединенности операций, ведь каждый вид ВСУ их делает под себя. Содержание стратегий развития укладывается в формат доктрин, которые должны предоставлять принципы применения войск. Сами стратегии как документы развития вида или ВС почему-то отвергаются. Все это наводит на мысль, что на текущем этапе эта работа все еще далека от принципов, ценностей и стандартов НАТО.

Хотя на тактическом уровне наблюдается определенный прогресс по овладению тактических и технических стандартов НАТО в отдельных подразделениях ВС и нацгвардии Украины, в основном благодаря программам НАТО. Но их содержание остается неизвестным для большинства стратегических лидеров.

И четвертое, ресурс, который формируется возможностями экономики. Планы наращивания потенциала должны быть экономически достижимыми, учитывать стоимость платформ и их жизненного цикла, базироваться на лучших практиках менеджмента ресурсов.

Очень амбициозные планы имеют неприемлемый риск дискредитации дела для всей страны и ее партнеров.

Таким образом, новое мышление военных в сочетании с превосходством технологий оружия, тактик его применения и имеющихся ресурсов должно стать основой "асимметрии" победы над противником.

Андрей Рыженко