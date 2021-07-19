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ТАСС

Первая сводная тренировка парада к Дню ВМФ прошла в Петербурге и Кронштадте

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Корвет проекта 20380 "Стойкий"
Корвет проекта 20380 "Стойкий".
Источник изображения: Александра Подервянская/ТАСС

Летчики отработали удержание высоты, интервалов и дистанций между воздушными судами различных типов, выход в заданные пункты в определенное время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Первая сводная тренировка для кораблей и самолетов Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"В ходе тренировки отрабатывались элементы движения кораблей с заданной скоростью по заданному курсу прохождения парадного строя в акватории Невы и в фарватере Кронштадтского рейда. В небе над городом летчики отработали удержание высоты, интервалов и дистанций между воздушными судами различных типов, выход в заданные пункты в определенное время", - говорится в сообщении.

В тренировке приняли участие самолеты Миг-31, Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолеты Ту-142МК, Ан-140, транспортные самолеты Ан-72, Ту-154, Ту-134, Ан-26, противолодочный Ил-38, а также вертолеты Ми-8, Ка-27, Ка-52К, Ка-29, Ка-31.

В связи с проведением тренировки для кораблей на реке Неве были разведены мосты. В тренировке парада участвовали суда различных классов, среди которых были ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Петр Моргунов", корвет "Гремящий", дизель-электрические подводные лодки "Волхов", "Петропавловск-Камчатский" и "Краснодар" и другие.

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля, в День ВМФ России. Юбилейный парад пройдет в год 325-летия российского флота. Военно-морские парады пройдут также в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия).

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