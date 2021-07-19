«Спрут» показал себя

Новый российский лёгкий плавающий танк успешно прошёл первый этап государственных испытаний. Пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о том, что машина «Спрут-СДМ1» была протестирована в Чёрном море.

«В рамках первого этапа морских испытаний машина показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Чёрного моря и подтвердила возможность транспортировки большими десантными кораблям», — говорится в сообщении.

Лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» Источник изображения: rostec.ru

По словам представителей «Ростеха», по огневой мощи новая машина схожа с танками типов Т-80 и Т-90, а по манёвренности на суше и воде — с гусеничной боевой машиной десанта БМД-4. Танк весит 18 т и способен развивать скорость до 70 км/ч по земле и до 10 км/ч по воде. Экипаж «Спрута-СДМ1» состоит из трёх человек.

Кадры испытаний плавающего танка «Спрут-СДМ1» в Чёрном море

Вооружение танка состоит из 125-мм гладкоствольной пушки 2А75 и 7,62-мм пулемёта Калашникова.