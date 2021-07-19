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Интерфакс-АВН

США поставили в Афганистан три вертолета Black Hawk

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Американский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk
Американский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk.
Источник изображения: © Sputnik / Денис Асланов

Кабул. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты предоставили армии Афганистана три вертолета Black Hawk, сообщил пресс-секретарь афганских сил обороны и безопасности генерал Аджмал Омар Шинвари.

"В соответствии с обязательствами, взятыми во время недавнего визита президента в США, для оснащения афганских национальных сил обороны и безопасности три новых UH-60 Blackhawk доставлены героическим ВВС Афганистана сегодня из США", - написал Шинвари в твиттере.

Ранее советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохеб сообщал на пресс-конференции, что в ближайшее время США предоставят афганским ВВС семь вертолета Black Hawk и что этот процесс будет продолжаться. Мохеб также заявил, что с прибытием боевых вертолетов ситуация на фронтах улучшится, и текущие проблемы будут лучше решаться с помощью авиационной техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Продукция
UH-60
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