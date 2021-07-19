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D-Russia.ru

Учредителем всероссийского НИИ радиоэлектроники назначен Минпромторг

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Минпромторг России
Минпромторг России.
Источник изображения: industry-hunter.com

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о преобразовании Мытищинского научно-исследовательского института радиоизмерительных приборов во Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники; функции и полномочия учредителя ВНИИ переданы Минпромторгу России.

Распоряжение подготовлено для исполнения соответствующего указа президента РФ, о котором писал D-Russia.ru.

Согласно распоряжению, основными целями деятельности учреждения являются проведение научных исследований, конструкторско-технологических разработок и испытаний опытных образцов техники, комплексных исследований и разработок по повышению надёжности электронной компонентной базы и создание научно-технического задела в сфере электронной аппаратуры и электронной компонентной базы.

Минпромторгу поручено совместно с Росимуществом не позднее 1 октября 2021 года провести инвентаризацию имущества, а мероприятия, связанные с реорганизацией, завершить не позднее 1 декабря 2021 года.

Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов был создан приказом министерства радиопромышленности СССР в 1966 году. В настоящее время в МНИИРИП работает 343 человека. Научный потенциал организации составляют 34 сотрудника, из них 6 имеют учёную степень «доктор наук» и 28 — «кандидат наук». Предприятие внесено в список стратегических.

Как говорилось в указе президента, реорганизация проводится в целях научного обеспечения устойчивого технологического развития и модернизации приоритетных отраслей экономики РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Росимущество
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