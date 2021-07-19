Стартовал конкурс исследовательских центров по искусственному интеллекту на получение грантов правительства

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о запуске конкурса по поддержке исследовательских центров по искусственному интеллекту, в рамках которого будут предоставляться гранты университетам и научным организациям, говорится на сайте правительства в четверг.

Координацию конкурсного отбора поручено осуществлять Аналитическому центру при правительстве. До 2024 года в федеральном проекте «Искусственный интеллект» на гранты для исследовательских центров предусмотрено 5,4 миллиарда рублей, ещё 30% от суммы должны обеспечить внебюджетные источники. Общий объём финансирования составит около 7 миллиардов рублей.

Правила предоставления грантов для исследовательских центров в сфере ИИ, напомним, были утверждены в начале июля. Согласно документу, средства можно использовать для покрытия затрат на оплату труда сотрудников центра, покупку программного обеспечения, оборудования, участие в международных научных конференциях, приобретение необходимых для функционирования центра услуг. Размер гранта для одной организации в 2021 году не может превышать 150,4 миллиона рублей, в последующие годы – 250,6 миллиона рублей.

Рабочая группа под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко определит получателей поддержки в октябре 2021 года.

Поддержка будет предоставляться на работы по передовым направлениям развития искусственного интеллекта. Их перечень был составлен экспертным советом, в который вошли исследователи и представители бизнеса. Гранты будут выдаваться под широкий спектр проектов в сфере ИИ — от создания системного ПО для анализа и верификации отечественных систем, основанных на применении технологий ИИ, до разработки решений для приоритетных отраслей. Мы рассчитываем, что конкретные результаты конкурса будут способствовать технологическому росту российской экономики. В 2021 году поддержку получат шесть таких центров, её общий объём составит около 900 миллионов рублей, — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Он также отметил, что этические аспекты внедрения искусственного интеллекта – отдельная важная тема в рамках отбора, которая предполагает изучение взаимодействия человека с системами искусственного интеллекта и выработку соответствующих этических норм.

В перечне передовых направлений – создание и совершенствование моделей и алгоритмов ИИ, прикладных решений для развития сильного ИИ и систем доверенного ИИ, а также проведение исследований, необходимых для учёта этических аспектов применения ИИ.

В число перспективных отраслей вошли медицина, умный город, сельское хозяйство, производство продуктов питания, экологический мониторинг, продвинутая роботизация и автоматизация производственных процессов, сфера обслуживания. Предусмотрено также развитие кросс-отраслевых направлений – технологий биометрии, анализа естественного языка, использования ИИ для обеспечения кибербезопасности.