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РКС

РКС на МАКС-2021: космические возможности отечественной микроэлектроники будущего

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Микроэлектроника
Микроэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

Передовые образцы современной микроэлектроники для космических аппаратов будущего покажет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). На стенде компании гости и эксперты смогут увидеть реальные микроэлектронные изделия, собранные из различных комбинаций микроэлектронных технологий разработки Центра микроэлектроники РКС, а также ознакомиться с возможностями их использования в бортовой и целевой аппаратуре новых многофункциональных российских космических аппаратов.

Специально установленные электронные микроскопы будут транслировать проекцию увеличенного изображения «живого железа» на большой экран, демонстрируя возможности сборочного производства российского приборостроительного холдинга.

Руководитель дизайн-центра космических микроэлектронных систем РКС Виталий РАХВАЛОВ: 

Сегодня наши лидирующие технологические и производственные возможности позволяют разрабатывать и выпускать широкую линейку типовых унифицированных изделий с характеристиками для космоса и других сфер. Мы убеждены, что на предстоящем МАКС-2021 сможем продемонстрировать партнерам и заказчикам наилучшие микроэлектронные решения мирового уровня, которые будут незаменимы в наземной и бортовой аппаратуре, безотказно работающей в условиях открытого космического пространства и в агрессивных средах на Земле.

В РКС используется собственная производственно-технологическая платформа для предоставления образцов в области high-end электроники – 3D-сборок; электронных ключей (твердотельных реле) с последовательно-параллельным резервированием; «перевернутых кристаллов» (Flip chip); золотых и алюминиевых проволочных соединений, смонтированных в стек; бортовых источников вторичного электропитания; чувствительных элементов акселерометров и гироскопов; микроэлектронных модулей.

Сфера применения этих продуктов – в космических аппаратах для обеспечения спутниковой телефонии, цифрового телевидения, предоставления широкополосного доступа в интернет. Этими изделиями уже оснащаются современные навигационные космические аппараты, орбитальная аппаратура ретрансляции сигналов, космические станции научного назначения. Новейшими микроэлектронными компонентами будут комплектоваться спутники для эко-мониторинга – наблюдения «скрытых» антропогенных и природных процессов, океанических исследований.

Эти и другие новейшие технологии космического приборостроения и аналитические сервисы, основанные на использовании информации, получаемой от космических систем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли, а также возможности современного «космического» производства холдинг РКС покажет на МАКС-2021, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года.

Права на данный материал принадлежат РКС
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Россия
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