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Техкульт

Американские морпехи экспериментируют с крошечными дронами-носителями взрывных устройств

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Дрон

Сегодня ведущие армии мира делают ставку в основном на сложных боевых роботов, оснащенных современными ударными системами – что, однако, не мешает американским морпехам экспериментировать с крошечными управляемыми дронами, способными доставлять и сбрасывать на головы неприятеля небольшие взрывные устройства.

В рамках учений в Кэмп-Лежене, штат Северная Каролина, был испытан квадрокоптер «Drone 40». Он многофункционален – может быть летающей гранатой, разведчиком или барражирующей воздушной миной, в любую минуту готовой по команде уничтожить небольшой наземный объект. От множества других летающих дронов беспилотник отличается удлиненным вертикальным фюзеляжем. Цифра 40 в названии соответствует калибру 40-мм гранатомета. Беспилотник взлетает с руки, либо выстрелом из гранатомета. Главная идея «Drone 40» – создание более эффективного средства доставки гранаты к цели по сравнению с обычным ручным броском. Время нахождения дрона в воздухе – до 60 минут, скорость до 72,5 км/ч, дальность полета до цели – 20 км.

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США
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БПЛА
Военные учения
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