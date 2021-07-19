Как находить замаскированные военные базы по космическим снимкам

Военная база

Оказывается, чтобы шпионить за иностранными военными базами вовсе не нужно сидеть в секретном бункере и с лупой изучать снимки с военных спутников.

По словам отставного высокопоставленного военного разведчика армии США Кита Масбэка, для этого вполне достаточно воспользоваться находящимися в открытом доступе космическими снимками сервиса Google Maps и Геологической службы США (U.S. Geologic Survey). Своим богатым профессиональным опытом Масбэк поделился в видео на YouTube, где раскрыл несколько простых способов, как отыскать на космическом снимке военную базу. Способ первый: ищите прямые линии. В природе идеально прямые линии – невероятная редкость. Наличие их на спутниковых снимках – верный признак человеческой деятельности.

Военная база

Способ второй: поиск рядов. Изучая снимки, стоит также обратить внимание на аккуратные ряды, что характерно для военных баз, где все – боевая техника и строения расположены в строго определенном порядке.

Военная база

Способ третий: найдите взлетно-посадочные полосы. Военные аэродромы, пожалуй, самая «легкая добыча» для разведчиков-любителей. На снимках ВПП, как правило, всегда отчетливо видны. При этом их размеры вполне соответствуют ВПП гражданских аэродромов, однако общая площадь баз ВВС намного меньше, чем площадь крупных аэропортов. Еще одно отличие – наличие запасной ВПП. На военных аэродромах ее строят на случай выхода из строя основной.

Военная база

Способ четвертый: обращайте внимание на воду. Не представляет особого труда обнаружить военно-морские базы, особенно если там находятся авианосцы. Характерный пример – база ВМС Японии и США в Йокосуке, где на снимке хорошо виден авианосец USS Ronald Reagan.

Военная база

Способ пятый: ищите автомобильные парковки. В абсолютном большинстве армейские базы представляют собой автономные сообщества, состоящие из жилых комплексов, автопарков с военными грузовиками и небольших аэродромов для вертолетов и самолетов.