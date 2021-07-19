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В российском модуле МКС обнаружили новые места утечки воздуха

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Источник изображения: Фото: «Роскосмос» / Global Look Press

В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) обнаружили новые возможные места утечки воздуха. Три из них экипаж заделал накладками или герметиком, однако пока это не уменьшило темп утечки. Об этом РИА Новости сообщил представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.

По его словам, специалисты из России и НАСА пытались несколькими методами найти точные места других утечек, кроме тем, которые уже были определены. Уэст заверил, что сейчас утечка воздуха из промежуточной камеры «Звезды» не угрожает безопасности для экипажа.

Ранее сообщалось, что США и Россия создали рабочую группу для совместного поиска утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС и ее устранения. По словам представителя консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности, «Роскосмос» образовал комиссию по борьбе с утечкой. Американский астронавт Сьюзен Хелмс рассказала, что совместная группа была также создана для потенциального недопущения негативных последствий, связанных с данной проблемой.


Марина Совина

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