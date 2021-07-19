"Главком": СБУ "обязала" министра обороны России Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) "вызвала" министра обороны России Сергея Шойгу для "вручения письменного подозрения" и "проведения процессуальных действий", соответствующий документ опубликовало украинское издание "Главком".

Министру вменяется якобы "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований". Служба безопасности Украины "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь в Главное управление (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях. Повестка подписана старшим следователем ГУ СБУ Тарасом Бутенко.

Это не первый раз, когда украинская силовая структура пытается провести следственные действия с россиянами. В августе 2016 года бывший тогда генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян, тогда киевские власти заподозрили их в преступлениях "против основ нацбезопасности Украины".

В 2014 году украинское МВД вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и главу "Справедливой России" Сергея Миронова. В 2017 году главная военная прокуратура Украины вызывала на допросы заместителей министра обороны России Николая Панкова и Дмитрия Булгакова, а также замглавкома ВМФ РФ Александра Федотенкова. В феврале этого года украинская спецслужба также выдвинула обвинения против замглавы Минобороны России генерал-полковника Андрея Картаполова. Во всех этих случаях украинские структуры заявляли о намерении арестовать россиян, но до реальных действий или последствий это ни разу не доходило.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". В частности, в Киеве считают, что Москва якобы является стороной конфликта в Донбассе. В России не раз подчеркивали, что государство не вмешивалось во внутриукраинский конфликт. Также Москва отмечала, что непричастна к событиям на юго-востоке Украины и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризис.