Определено несколько мест утечки в российском модуле МКС

Эксперты из России и NASA определили несколько возможных мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в субботу, 17 июля, представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.

«Накладками или герметиком заделаны три из этих мест. Но пока это не полностью уменьшило темп утечки», — цитирует его «РИА Новости».

Как уточнил американский специалист, утечка воздуха из промежуточной камеры модуля «Звезда» в настоящее время не несет рисков для безопасности экипажа.

Ранее, 12 мая, «Роскосмос» образовал комиссию по борьбе с утечкой. Также была создана совместная рабочая группа между NASA и российскими партнерами для сотрудничества в определении причин утечки и потенциального недопущения ее негативных последствий.

29 апреля сообщалось, что космонавты на МКС закрыли до июля люк в отсек российского модуля «Звезда», из которого утекает воздух. Перед закрытием космонавт Петр Дубров рассыпал в отсеке сухой суп в качестве индикатора, чтобы выявить районы утечки, а также установил видеокамеру, которая будет фиксировать места скопления продукта.

Космонавт Иван Вагнер 15 апреля рассказал, что утечку воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» удалось снизить в три раза после герметизации. Его коллега Сергей Рыжиков трещины на МКС заделывал с помощью герметика.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре прошлого года. Для поисков места утечки экипаж корабля «Союз МС-17», который стартовал к космической станции 14 октября, взял с собой оборудование.