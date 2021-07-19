В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»

Государственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся в августе 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый пуск "Циркона" в рамках госиспытаний с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск"», — пояснил источник.

По его словам, ранее речь шла в первом случае про май-июнь. В обоих случаях предполагается поразить надводные цели. Всего в рамках госиспытаний «Циркона» с «Адмирала Горшкова» предстоит выполнить четыре пуска.

В мае председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан 1 ранга Михаил Ненашев заявил, что США может потребоваться десять лет на создание ракеты, аналогичной российскому «Циркону».

Марина Совина