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В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Государственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся в августе 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый пуск "Циркона" в рамках госиспытаний с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск"», — пояснил источник.

По его словам, ранее речь шла в первом случае про май-июнь. В обоих случаях предполагается поразить надводные цели. Всего в рамках госиспытаний «Циркона» с «Адмирала Горшкова» предстоит выполнить четыре пуска.

В мае председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан 1 ранга Михаил Ненашев заявил, что США может потребоваться десять лет на создание ракеты, аналогичной российскому «Циркону».


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
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2 комментария
№1
19.07.2021 10:46
Цитата, q
Минобороны показало видео стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон»

В Белом море фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

На видео, предоставленном Минобороны, можно увидеть, как «Адмирал Горшков» запускает «Циркон», а также траекторию полета ракеты.

«По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 км», — отметили в ведомстве, уточнив, что наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/19/07/2021/60f518519a794763386e96f4?from=from_main_6
Видео по ссылке на РБК. Вставить не получилось
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№2
19.07.2021 12:21
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