TNI (США): когда взлетит новый российский истребитель-невидимка 5-го поколения?

Американцы озабочены: у России появился очень перспективный и опасный новый истребитель-невидимка 5-го поколения. По своим ТТХ он значительно превосходит своих американских одноклассников. Особенно опасным он становится в связке с СУ-57. Это результат широкой путинской модернизации ВВС России. У машины уже есть покупатели.

Печально известный российский Су-57 столкнулся с более чем уместной долей проблем на долгом пути к производству, но у России может появиться спасительная благодать в виде совершенно нового истребителя-невидимки, который должен быть представлен публике позже в этом месяце. Подробностей о новой платформе пока немного, но заявления официальных лиц, проблески изображений в Интернете и официальные сообщения вместе дают довольно четкое представление о том, что собой представляет этот новый самолет 5-го поколения.

Новый российский истребитель-невидимка будет представлен на ежегодной российской выставке МАКС-2021, полное название которого расшифровывается как "Международный авиационно-космический салон". Это событие является весьма важным для российских оборонных компаний, поскольку оно дает российскому военно-промышленному комплексу возможность привлечь потенциальных иностранных покупателей - фактор, который приобретает все большее значение для испытывающего экономические затруднения ОПК России. В этом году МАКС будет проходить в международном аэропорту Жуковский в Москве в течение недели с 20 июля, и он уже привлекает внимание благодаря объявлению о том, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представит во время этого мероприятия свой совершенно новый истребитель-невидимку.

России нужны иностранные покупатели, чтобы продавать им этот новый истребитель-невидимку

Неудивительно, что в стране, которая уделяет приоритетное внимание информационным акциям во всех военных начинаниях, ОАК, принадлежащая российскому государству и включающая в себя производителя самолета Су-57 компанию "Сухой", уже опубликовала трейлер нового самолета на YouTube. Хотя на видео не показан сам истребитель, на нем видно, что пилоты ряда иностранных ВВС, по-видимому, получают уведомления на свои телефоны, которые приводят их к взлетно-посадочной полосе, где находится новый истребитель.

Вероятно, для тех, кто следил за разработкой Су-57, не будет сюрпризом, что опубликованное ОАК видео практически ничего не говорит о новом истребителе 5-го поколения, но во многом основывается на идее о том, что пилоты со всего мира трепещут, пораженные новой платформой.

Западные санкции, введенные против российской экономики, сильно ослабляет широкие усилия Владимира Путина по модернизации военной техники без серьезных вливаний иностранных средств. Россия надеялась экспортировать Су-57 и даже начала разработку истребителя в партнерстве с Индией. Однако годы неудач и сообщения о неутешительных характеристиках побудили Индию прекратить участие в этой программе в 2018 году. С тех пор России не удалось найти много тех, кто хотел бы купить то, что американские и китайские эксперты одинаково охарактеризовали как наименее боеспособный истребитель своего поколения (хотя важно отметить, что Су-57 все же может объективно являться обладателем вполне достойных боевых возможностей).

Серийное производство Су-57, наконец-то, началось в конце 2019 года, только для того, чтобы первый серийный истребитель, вышедший с конвейера, разбился сразу во время своего первого испытательного полета. Поскольку продажи Су-57 за границу идут с трудом, Россия, вероятно, расценивает новый легкий самолет-невидимку как возможность, наконец, заняться реальным экспортом малозаметных истребителей.

Но, несмотря на замену Су-57 в качестве потенциального источника дохода, новый истребитель вряд ли заменит его в российских ангарах. Вместо этого новый реактивный самолет 5-го поколения, создаваемый ОАК, вероятно, будет стремиться дополнить Су-57 таким же образом, как американские F-35 и F-22 дополняют друг друга в различных ролях в рамках американской военной стратегии.

Хотя мы пока не знаем, как будет выглядеть новый российский истребитель-невидимка, мы, возможно, получили хоть какое-то фантомное представление о нем в декабре прошлого года, когда Сергей Чемезов, директор "Ростеха" (материнская корпорация ОАК), был сфотографирован с тем, что, похоже, является моделью нового истребителя, стоящим на его столе.

Новый российский истребитель-невидимка оснащен одним двигателем, как и F-35

Этот новый истребитель, название которого пока не объявлено, будет оснащен одним двигателем, в отличие от Су-57, имеющего две энергетические установки. Поэтому ожидается, что он будет существенно легче - 18 тонн. Это похоже на энерговооруженность американских стелс-машин: двухмоторный F-22 весит порядка 20 тонн, а одномоторный F-35 - около 13,5 тонн.

Однако, несмотря на использование одного двигателя, российские официальные лица заявили, что этот новый истребитель будет развивать максимальную скорость более 2 МАХов и будет иметь управление вектором тяги двигателя для сверхманевренности. В этом отношении новый самолет превзойдет F-35, у которого отсутствует управление вектором тяги, а самая быстрая его версия F-35A, имеет максимальную скорость около 1,6 МАХа. F-35B с коротким взлетом и F-35C для авианосцев намного медленнее в эксплуатации и могут находиться на сверхзвуке без повреждений для самолета только короткими интервалами (менее 60 секунд).

Управляемый вектор тяги

Управление вектором тяги позволяет пилоту ориентировать тягу реактивного двигателя независимо от траектории движения самого самолета. Это позволяет совершать невероятную акробатику, поскольку истребитель может сориентировать тягу своего двигателя (или двигателей) в каком-то одном направлении, даже когда он движется в другом. Истребители с такой способностью могут менять направление полета намного быстрее, чем те, у кого она отсутствует, что дает им значительное преимущество в ближнем бою.

Американский F-22 Raptor - единственный истребитель в арсенале "дяди Сэма" с наличием вектора тяги, но он может ориентировать свою тягу по единственной вертикальной оси (направлять тягу вверх или вниз).

А российские Су-57 и Су-35 имеют полный вектор тяги, изменяемый на 360 градусов, что обеспечивающий очень высокую мобильность, поскольку эти истребители могут моментально менять направление полета в любую сторону.

Хотя изменяемый вектор тяги у самолета может показаться значительным преимуществом, реальные выгоды от его использования являются предметом многочисленных споров. Американская доктрина воздушной войны не уделяет большого внимания воздушным боям истребителей, вместо этого предпочитая использовать самолеты с малой радиолокационной заметностью и загоризонтные боеприпасы, чтобы уничтожить противника, прежде чем он узнает, что вы находитесь на театре сражения.

Использование вектора тяги для быстрого изменения направления также снижает скорость полета, делая истребитель уязвимым для атак со стороны любых других самолетов или систем ПВО в этом районе, что побуждает многих пилотов рассматривать такие маневры как неоптимальную тактику в большинстве боевых ситуаций. Конечно трудно сказать, какая тактика даст сторонам преимущество в крупномасштабном конфликте: дальний "снайперский" подход Америки или же метод России, относящийся к воздушному бою как к боксерскому поединку.

Выборочная комплектация нового истребителя

Согласно официальным заявлениям, новый российский истребитель-невидимка будет летать в пилотируемом или беспилотном варианте. Хотя второй вариант может казаться на грани фантастики, следует отметить, что то же самое говорилось когда-то и в отношении СУ-57, но эта его возможность так и не была до сих пор продемонстрирована.

Американские военные уже продемонстрировали способность использовать компьютеры для посадки истребителей на авианосцы или даже для преобразования платформ с традиционным экипажем в почти автономные дроны. Фактически, США уже несколько лет превращают старые истребители в беспилотные летательные аппараты, летающие без летчиков.

Возможно, этот новый истребитель сможет в беспилотном режиме выполнять так называемые "паромные полеты" или перелеты между местами базирования с логистическими или административным целями без пилота на борту. Если это так, им, вероятно, смогут удаленно управлять квалифицированные пилоты (аналогично американскому MQ-9 Reaper), или он может использовать для управления программное обеспечение.

Хотя Россия сейчас и разрабатывает дозвуковой малозаметный БПЛА S-70, она традиционно отстает в плане технологий беспилотных летательных аппаратов. Поэтому маловероятно, что мы увидим, как этот новый самолет выполняет какие-либо трюки без участия человека.

Скрытность

Россия неизменно отставала от международных конкурентов в категории стелс-платформ в значительной степени из-за того, что национальная промышленная база не способна обеспечить невероятно жесткие производственные допуски, необходимые для стелс-самолетов. Строить самолеты-невидимки чрезвычайно сложно и дорого, и хотя США занимаются этим с тех пор, как в 1981 году на заводе Lockheed Skunk Works был выпущен первый F-117, Россия все еще является относительным новичком в этом деле.

Су-57 часто называют наименее скрытным истребителем пятого поколения на планете, который уступает по этому показателю американским F-22 и F-35, а также китайскому Chengdu J-20. Однако здесь снова вступает в игру дискуссия о доктрине. Соединенные Штаты предпочитают серьезно полагаться на свои стелс-технологии, предпочитая быть скорее малозаметными, чем мощными. Россия, либо сознательно, либо из-за производственных сложностей, смотрит на вопросы малозаметности не так, как США. Технологии стелс не являются для русских решающим элементом конструкции истребителя. Напротив, эти технологи рассматриваются просто как еще одна полезная характеристика самолета, типа управляемого вектора тяги.

Однако производственные допуски на Су-57, похоже, со временем улучшились, и можно почти с уверенностью сказать, что новый истребитель-невидимка превзойдет старую модель. История создания СУ-57 насчитывает уже более десяти лет, и Россия, безусловно, усвоила несколько важных технологических уроков в процессе его разработки и производства.

Что будет означать новый российский истребитель-невидимка с точки зрения боевых возможностей?

В ближайшее время эта новая платформа на самом деле ничего не будет значить для российских военных, поскольку для нее почти наверняка потребуются иностранные покупатели, выстроенные в очередь для финансирования продолжения разработки и возможного производства. Поэтому-то ОАК и опубликовал несколько видео об этом истребителе, которое подчеркивает его потенциальную ценность для богатых стран, таких как Объединенные Арабские Эмираты, или стран, сталкивающихся с угрозами со стороны истребителей-невидимок противника, таких как Индия.

Россия более десяти лет пыталась найти способ профинансировать производство своих Су-57, и сегодня у нее есть заказ на 76 машин. Однако полное финансирование для всего производственного цикла по СУ-57 до сих пор не обеспечено. России удалось привлечь лишь частичное финансирование в объеме около 2,63 миллиарда долларов.

"Эти 2,63 миллиарда долларов, скорее всего, покроют только начальный транш, а остальным машинам из заказанных 76 придется бороться за финансирование в рамках общего бюджета на модернизацию вооруженных сил России", - написал в октябре прошлого года Джастин Бронк, эксперт по военной авиации из лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute).

Другими словами, новый российский истребитель-невидимка на данный момент представляет собой ничто иное, как самолет на бумаге, но стоит внимательно следить за тем, смогут ли русские привлечь к нему внимание иностранных покупателей.

Алекс Холлингс (Alex Hollings)