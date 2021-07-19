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Известия.ru

Стала известна программа первого дня МАКС-2021

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 откроется в подмосковном Жуковском во вторник, 20 июля. В ходе Президентского показа в первый день зрители смогут увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310. Об этом рассказал «Известиям» источник, близкий к организаторам мероприятия.

Авиашоу начнется с пролета группы вертолетов, среди которых Ка-32А11ВС, «Ансат», Ка-226, Ка-62, Ми-35М, Ка-52,Ми-171А2 и ряд других. Затем пройдет одиночный пилотаж этих вертолетов.

Взлет и посадку в ходе мероприятия совершат опытные пассажирские лайнеры МС-21-300 и МС-21-310.

Также зрители увидят одиночный пилотаж учебно-тренировочного самолета Як-152, истребителей пятого поколения Су-57 и поколения 4++ МиГ-35, а также пассажирских Ил-114 и SSJ-100.

Кроме того, группой пройдут самолеты ВКС России. Ожидается, что вся программа займет 55 минут.

Ранее 17 июля сообщалось, что в Жуковском состоялась генеральная репетиция летной программы авиасалона МАКС-2021. Она была выполнена в полном объеме, несмотря на плохую погоду: в течение почти половины авиашоу небо над ЛИИ имени Громова было затянуто тучами, под конец пошел дождь.

Для посещения авиасалона МАКС-2021 требование о наличии ПЦР-теста или QR-кода на фоне распространения коронавирусной инфекции пока сохраняется. Дети до 18 лет в сопровождении взрослых смогут попасть на авиашоу без предъявления ПЦР-теста.


Международный авиационно-космический салон, который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию COVID-19. Уточнялось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в МАКСе и зарезервировали площади.

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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ил-114
КА-226
Ка-32
Ка-32А11ВС
Ка-52
Ка-60
Ка-62
Ми-17
Ми-35
Ми-8АМТ
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ПАК ФА
СуперДжет-100
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