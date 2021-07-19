АК-47 против АК-74: как показывают себя армейские «рабочие лошадки» (Business Insider, США)

АК-47 стал самой известной автоматической винтовкой на планете. Чего многие, возможно, не знают, так это то, что у АК-47 есть своего рода продолжение в виде АК-74. Автор сравнивает АК-47 и АК-74, но в итоге оставляет сомнения в собственной профессиональной квалификации: у АК-47 никогда не было цилиндрического магазина. Такой был у ППШ.

Михаил Калашников, простой сержант-танкист, изменил мир, когда создал АК-47.

АК-47 стал самой массовой штурмовой винтовкой пехоты на планете. Я не говорю вам ничего нового, потому что все знают, что такое АК-47. Домохозяйки, подростки и веганские хиппи - все знают этот автомат.

О чем многие, возможно, не догадываются, так это то, что у АК-47 было своего рода продолжение в виде АК-74. Большинство оружейных фанатов знают все об АК-74, но они могут не знать различий между двумя этими автоматами.

Сегодня мы углубимся в различия и проведем небольшую проверку качеств АК-47 против АК-74.

АК-47 появился, как вы уже догадались, в 1947 году и поступил в производство в 1949 году. Автомат быстро стал основным стрелковым оружием советских войск и был более известен как АКМ.

Михаил Калашников и советские военные разработали огнестрельное оружие на основе первой в мире штурмовой винтовки STG 44. Это соответствовало взгляду русских на современную войну, в которой большинство сражений пехоты происходило в радиусе 300 метров. В силу этого АК-47 и патроны калибра 7,62×39 мм были разработаны для 300-метровой дальности.

АКМ хорошо служил своей стране и поставлялся поганым коммунистам по всему миру. От Восточной Европы и Азии до Ближнего Востока и Южной Америки АК-47 проникал во все возможные щели. Он и сегодня находится на вооружении военных и полицейских сил, а также служит преступникам и террористам. Если у страны есть конфликт, у нее есть АК-47.

АК-74 появился в 1974 году и быстро заменил АК-47 в качестве основной винтовки в советских войсках. АК-74 был разработан конструкторской группой А.Д. Крякушина под непосредственным руководством Михаила Калашникова.

Следует отметить, что АК-74 использует основную систему АК-47. Эти автоматы-братья, что делает бой АК-47 против АК-74 гораздо более трагичным.

АК-74 получил боевое крещение в советско-афганской войне. Американцы впервые увидели этот автомат в номере журнала Soldier of Fortune ("Солдат удачи").

АК-74 взял пример с винтовки М16 и уменьшил калибр до более среднего патрона 5,45×39 мм. Дни, когда на поле боя господствовали винтовки калибра 7,62, прошли, и русские признали потенциал меньшего, более среднего калибра.

Преимущества АК-47

Старший брат АК-47 может преподать младшему 74-му несколько уроков в этой стычке АК-47 против АК-74. Прежде всего, его более крупный снаряд 30 калибра абсолютно разрушает преграды. Он пробивает кирпич, дерево, стекло и многое другое, почти не замедляясь. 7,62 × 39 бьет сильно и очень хорошо пробивает барьеры.

Кроме того, когда дело доходит до винтовок, большие пули часто лучше работают в более коротких стволах. Современные стрелки обнаружили, что пули калибра 7,62 × 39 хорошо работают с короткими стволами без потери скорости или мощности, как предполагалось ранее. Пуля по-прежнему сильно бьет и обеспечивает превосходное проникновение из стволов длиной до 10 дюймов (25,4 см).

С точки зрения гражданской ответственности нам нужно рассмотреть унификацию и логистику в нашем смертельном поединке АК-47 против АК-74. Если вы находитесь в Соединенных Штатах и хотите иметь автомат Калашникова, то АК-47 будет иметь больше смысла. Боеприпасы дешевле и более распространены, как и магазины, и модификации АК 47.

Преимущества АК-74

В то время как старичок все еще обладает достаточной силой, выскочка, которого мы называем АК-74, может отвести 47-го в школу по нескольким предметам.

Когда мы говорим об автоматических винтовках среднего калибра, важно помнить, что размер - это еще не все. В этой перестрелке АК-47 против АК-74 мы также должны учитывать баллистику. Более легкий и меньший патрон 5,45 имеет тенденцию к рысканию и осколкам при попадании в корпус, в то время как вариант 7,62 пробивает прямые отверстия.

Кроме того, АК-74 увеличивает эффективную дальность стрельбы до 500 метров. Более легкий патрон также означает более легкую отдачу. Более легкая отдача означает, что с оружием легче обращаться, особенно в ближнем бою. Не говоря уже о том, что с военной точки зрения АК-74 обеспечивает более управляемый автоматический огонь для подавления противодействия.

Боеприпасы легче, что позволяет солдатам носить большее их количество. Платформа АК-74 становится все более популярной в штатах [США], но все еще не может сравниться по популярности с винтажным 47-м.

Так кто же побеждает?

Пришло время объявить победителя в принципиальном матче "АК-47 против АК-74". Так кто же это будет? Классический 47-й или молодой и смелый 74-й? Ну, это не простой ответ.

Если бы я собирался на войну и мне предложили выбрать любой из них, я бы, скорее всего, выбрал АК-74. Мне бы хотелось иметь дополнительную дальность стрельбы, повышенную управляемость и более легкие боеприпасы.

Если бы я был горячим американским приверженцем стрелкового оружия, то моим выбором стал бы АК-47, потому что мне нравятся цилиндрические магазины, дешевые боеприпасы и запасные части, которые легко найти.

Трэвис Пайк (Travis Pike)