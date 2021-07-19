Войти
Военно-промышленный курьер

Нейтрализацию террористов отработали росгвардейцы в ходе учений «Заслон 2021»

552
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Мурманской области в ходе оперативно-стратегического учения Росгвардии «Заслон 2021» военнослужащие и сотрудники ведомства отработали нейтрализацию участников незаконного вооруженного формирования, захвативших стратегический объект.

Сотрудники ОМОН блокировали территорию захваченного объекта для недопущения прорыва террористов.

Приведенный в готовность специальный отряд быстрого реагирования совершил марш в район предназначения, осуществил скрытное выдвижение к объекту. Экипажи бронеавтомобилей подавили огневые точки противника, после чего СОБР произвёл штурм здания. В ходе операции росгвардейцы отработали практические действия в различных условиях обстановки. 

Также было отработано взаимодействие с другими силовыми ведомствами региона. В тактическом эпизоде учения приняли участие сотрудники и бронетехника Управления Росгвардии по Мурманской области.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Росгвардия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
23.10.2018
Спасение от С-300: зачем украинские Су-25 прижимаются к земле
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
10.11.2017
Росгвардия научит индийцев воевать в горах
25.10.2017
Не доводя до рукопашной: чем воюет элитный российский спецназ
16.12.2016
Росгвардия в 2016 году получила несколько разведывательных беспилотников вертолётного типа
19.10.2016
Тульские новинки на параде и на передовой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:44
  • 50
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 19.07 14:15
  • 50
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 13:29
  • 49
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»
  • 19.07 11:37
  • 11
Новая украинская программа модернизации и ремоторизации танков Т-64
  • 19.07 10:48
  • 6
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 10:22
  • 6
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 19.07 09:51
  • 80
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 19.07 08:24
  • 1
Регулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. Boeing 737
  • 19.07 02:50
  • 2219
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.07 01:17
  • 3
Метод управления деформацией полупроводников приближает создание электроники будущего
  • 19.07 01:04
  • 19
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 19.07 01:00
  • 28
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.