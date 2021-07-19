Нейтрализацию террористов отработали росгвардейцы в ходе учений «Заслон 2021»

В Мурманской области в ходе оперативно-стратегического учения Росгвардии «Заслон 2021» военнослужащие и сотрудники ведомства отработали нейтрализацию участников незаконного вооруженного формирования, захвативших стратегический объект.

Сотрудники ОМОН блокировали территорию захваченного объекта для недопущения прорыва террористов.

Приведенный в готовность специальный отряд быстрого реагирования совершил марш в район предназначения, осуществил скрытное выдвижение к объекту. Экипажи бронеавтомобилей подавили огневые точки противника, после чего СОБР произвёл штурм здания. В ходе операции росгвардейцы отработали практические действия в различных условиях обстановки.

Также было отработано взаимодействие с другими силовыми ведомствами региона. В тактическом эпизоде учения приняли участие сотрудники и бронетехника Управления Росгвардии по Мурманской области.