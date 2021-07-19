В Ереване сообщили о перестрелках на границе с Азербайджаном

Вид на гору Арарат и город Ереван.

Ереван. 17 июля. ИНТЕРФАКС - ВС Азербайджана обстреливают позиции армянской армии в направлении населенного пункта Ерасх на западе республики, расположенного на границе с Нахичеванской автономной республикой, сообщают в Минобороны Армении.

"17 июля с 13:30 (12:30 мск) ВС Азербайджана периодически открывают огонь в направлении армянских позиций, расположенных на участке Ерасха армяно-азербайджанской границы. Армянская сторона предприняла ответные меры", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Отмечается, что с армянской стороны погибших и раненых нет.

"По состоянию на 21:00 (20:00 мск), обстановка на участке Ерасха относительно спокойная", - сообщили в Минобороны.

Обстановка на границе Армении с Нахичеванью обострилась с 14 июля. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана. Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего.

16 июля министерства обороны Армении и Азербайджана также сообщили о перестрелках на границе с Нахичеванью.

В субботу и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване заявил, что Азербайджан намерен развязать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией.