В Жуковском состоялась генеральная репетиция МАКС-2021

Генеральная репетиция летной программы авиасалона МАКС-2021 состоялась в подмосковном Жуковском в субботу, 17 июля.

Авиашоу началось с коллективного пролета российских вертолетов, включая гражданские Ка-62, «Ансат» и военные Ми-38, Ка-52 и другие машины.

На военной части программы были продемонстрированы летные возможности истребителя пятого поколения Су-57, новейшего легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35 и Су-30, а также учебного самолета Як-152.

Репетиция завершилась пролетом двух истребителей Су-30, сообщает «РИА Новости».

Репетиционная программа была выполнена в полном объеме, несмотря на плохую погоду — в течение почти половины авиашоу небо над ЛИИ Громова было затянуто тучами, под конец пошел дождь.

Планируется, что в ходе самого мероприятия будет сделан акцент на гражданских машинах — лайнерах МС-21-200 и МС-21-300, Ил-114-300 и уже эксплуатируемых Sukhoi Superjet.

Для посещения авиасалона МАКС-2021 требование о наличии ПЦР-теста или QR-кода на фоне распространения коронавирусной инфекции пока сохраняется. Дети до 18 лет в сопровождении взрослых смогут попасть на авиашоу без предъявления ПЦР-теста.

Международный авиационно-космический салон, который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию COVID-19. Уточнялось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в МАКСе и зарезервировали площади.