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Российская газета

Минобороны России запустило первую AR-маску в социальных сетях

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Источник изображения: rg.ru

Минобороны России запустило в социальных сетях первую AR-маску, которая посвящена проведению седьмого Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-АС".

Как сообщили в Минобороны, AR-маска должна популяризировать фестиваль прессы "Медиа-АС" в соцсетях у интернет-сообщества и блогеров. Кроме того, маска должна привлечь внимание общественности к военной тематике в медиа пространстве. Любой пользователь соцсети может примерить на себя AR-маску с логотипом "Медиа-АС".

AR-маска - это специальные фильтры, которые добавляют на фото и видео визуальные и аудиоэффекты с использованием технологии дополненной реальности.

Фестиваль прессы проводится Минобороны РФ для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, которые занимаются освещением военной тематики.


Александр Степанов

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