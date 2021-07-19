Минобороны России запустило первую AR-маску в социальных сетях

Минобороны России запустило в социальных сетях первую AR-маску, которая посвящена проведению седьмого Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-АС".

Как сообщили в Минобороны, AR-маска должна популяризировать фестиваль прессы "Медиа-АС" в соцсетях у интернет-сообщества и блогеров. Кроме того, маска должна привлечь внимание общественности к военной тематике в медиа пространстве. Любой пользователь соцсети может примерить на себя AR-маску с логотипом "Медиа-АС".

AR-маска - это специальные фильтры, которые добавляют на фото и видео визуальные и аудиоэффекты с использованием технологии дополненной реальности.

Фестиваль прессы проводится Минобороны РФ для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, которые занимаются освещением военной тематики.

Александр Степанов