Войти
Российская газета

NI: Гиперзвуковое оружие США находится в зачаточном состоянии

497
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ

Военные США опасаются развития технологий гиперзвукового оружия России и Китая и настаивают на усилении финансирования разработок нового класса вооружений. Об этом сообщает National Interest.

По данным издания, заместитель министра обороны США по исследованиям и инженерным разработкам Майкл Гриффин, выступая с отчетом в конгрессе, рассказал о потенциальном риске в "резких выражениях".

"У США нет систем, которые могли бы держать Китай и Россию в опасности соответствующим образом, и у нас нет защиты от их систем", - сказал представитель Пентагона.

Хотя в США на фоне возросшего потенциала России и Китая увеличили финансирование работ по созданию гиперзвуковых вооружений, но американские аналитики все еще расходятся во мнении о значимости гиперзвукового оружия. При этом Москва и Пекин делают ставку на гиперзвук с акцентом на ядерном оружии, тогда как США планируют тактическое применение гиперзвуковых ракет.

"Министерство обороны также рассматривает варианты гиперзвуковой противоракетной обороны, но эти предложения все еще находятся в зачаточном состоянии", - говорится в публикации.

Из-за неопределенности в задачах Пентагон столкнулся с проблемами при создании гиперзвукового оружия.

При этом в США ведутся испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A, которую Дональд Трамп назвал "супер-пупер-ракетой". Запланированный в апреле первый боевой пуск прототипа сорвался из-за неназванных проблем с бомбардировщиком B-52H.

Отметим, что Россия стала первой страной, решившей разместить гиперзвуковые ракеты "Циркон" на подводных лодках. Поскольку ракеты запускаются из подводного положения, подлодки могут приближаться максимально близко к объекту, что еще больше сокращает время для ответного удара.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
Циркон-С 3М22
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
25.05.2021
Баллистический резерв: МИД обвинил Пентагон в утаивании ядерного оружия
22.03.2021
Гиперзвуковой орлан: новое оружие американцев
07.10.2020
Sina (Китай): беспрецедентное вооружение есть не только у США! Путин: Россия впервые обладает самым современным оружием
05.10.2020
Sina (Китай): передовое оружие России вытесняет США
25.02.2019
"Троянский конь": США придумывают, как воевать с Россией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:44
  • 50
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 19.07 14:15
  • 50
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 13:29
  • 49
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»
  • 19.07 11:37
  • 11
Новая украинская программа модернизации и ремоторизации танков Т-64
  • 19.07 10:48
  • 6
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 10:22
  • 6
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 19.07 09:51
  • 80
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 19.07 08:24
  • 1
Регулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. Boeing 737
  • 19.07 02:50
  • 2219
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.07 01:17
  • 3
Метод управления деформацией полупроводников приближает создание электроники будущего
  • 19.07 01:04
  • 19
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 19.07 01:00
  • 28
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.