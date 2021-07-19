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Российская газета

Увидимся: "Ростех" показал первую "цель" нового российского истребителя

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Военный корабль с очертаниями британского эсминца Defender показан в виде первой "цели" нового российского истребителя. Презентация перспективного самолета с одним двигателем состоится на международном авиасалоне МАКС-2021.

На опубликованной ГК "Ростех" фотографии демонстрируется часть фюзеляжа истребителя, выполняющего полет над морем. В центре снимка располагается оптико-локационная станция, в зеркальных панелях которой отражается корабль, напоминающий эсминцы королевского флота "тип 45".

"See you" ("Увидимся") - говорится в подписи, а в аннотации сообщается: "Черные чехлы - это очень заманчиво, но детали всегда интереснее".

Напомним, что эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщику Су-24М произвел бомбометание по курсу эсминца. Только после этого иностранный корабль покинул российские воды.



Николай Грищенко

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