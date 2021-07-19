Первой «целью» нового истребителя РФ стал похожий на Defender эсминец

Новый российский самолет, который представят на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021), отработал сопровождение первой «цели», напоминающей британский эсминец Defender. Об этом в субботу, 17 июля, сообщается на странице госкорпорации «Ростех» в Facebook.

К публикации прикреплена фотография части фюзеляжа нового летательного аппарата, который выполняет полет над акваторией моря. Под воздушным объектом находится оптико-локационная станция нового типа, а в ее зеркальных панелях виден иностранный корабль, который похож на корабли ВМС Великобритании «тип 45» (Defender).

«Увидимся», — говорится в подписи к фотографии.

Международный авиационно-космический салон, который традиционно проводится в подмосковном Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля. Уточнялось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в МАКСе и зарезервировали площади.

23 июня Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.

При этом 1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма, с целью провокации России. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые обнаружили на автобусной остановке в графстве Кент.