Что из себя представляет новый российский боевой самолет

Интрига вокруг, наверное, самой громкой сенсации ХХI века в области боевого авиастроения, сохраняется и даже усиливается. Появились первые фотографии секретного самолета, укрытого брезентом, на рулежной дорожке аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова. Машину закатывают в ангар, где будет проходить его то ли закрытая, то ли открытая презентация.

Сам ангар разрисован креативно - фигурой шахматного коня и надписями на английском языке: The Chekmate и Turn the Chessboard, что в переводе значит - шахматный мат и переворачивая шахматную доску. Многие усмотрели в этом отсыл к литературному авантюристу Остапу Бендеру. Устраивая сеанс одновременной игры в Васюкинском шахматном клубе, этот великий махинатор, не умевший играть в шахматы, выигрывал партии и скандально переворачивал доски.

Скорее всего, смысл в другом. Нашим конструкторам, возможно, удалось совершить такой непостижимый ход конем, что мировая авиационная шахматная доска действительно может быть перевернута, боевое авиастроение начнется с чистого листа.

Автор проекта боевого самолета нового поколения - Никитин Николай Федорович - один из немногих реально работающих авиационных конструкторов.

История самолета, презентация которого состоится в день открытия МАКС-2021, началась в 2017 году. Тогда в Объединенной авиастроительной корпорации было решено сформировать рабочую группу высокопрофессиональных конструкторов и технологов. Ей предстояло заняться концептуальным исследованием создания комплексной истребительной системы, которая сможет ответить на все вызовы ХХI века. Включая бои в ближнем космосе. Предполагалось даже разработать алгоритм оперативного создания истребителей 7-го, 8-го, 9-го, 10-го и последующих поколений, если такая необходимость возникнет. По сути работы должны были идти по проектированию открытой платформы, на базе которой можно было бы реализовать самые смелые технические решения.

Группу начал формировать Николай Никитин, который должен был и обрисовать облик будущего самолета. О своей работе он никогда не распространялся. Но четыре года назад сказал корреспонденту "РГ", что предполагается одновременно начать проектирование двух версий истребителя - пилотируемого и беспилотного. По классу они должны будут относиться к легким и средним, быть одномоторными.

На основании открытых публикаций и авиационной аналитики можно предположить, что с принятием на вооружение пилотируемых самолетов и их клонов-дронов должна измениться сама концепция выполнения боевых задач. Пилотируемый истребитель будет идти в бой в окружении точно таких же по конфигурации беспилотников. Именно истребители-дроны станут прокладывать курс, вести разведку, защищать пилотируемый самолет от вражеских истребителей и средств ПВО.

Естественно, беспилотник сможет решать самостоятельные задачи - вести тактическую воздушную разведку, если потребуется, наносить удары в опасных средах с высокой интенсивностью угроз всем комплексом оружия, имеющегося на борту. В программу полета беспилотника, в ходе выполнения им боевой задачи, могут оперативно вноситься изменения, перенацеливание его на новые объекты.

Дополнительную защиту обеспечит радиоэлектронная борьба нового уровня. Пилотируемые и беспилотные летательные аппараты окружат роем полноразмерных виртуальных имитаторов, что сделает уничтожение реальной воздушной эскадры весьма проблематичным делом.

В новой боевой машине предполагалось реализовать еще ряд ноу-хау. К примеру, сверхдальнее обнаружение в режиме радиолокации, инфракрасного и ультрафиолетового излучений, обеспечение непрерывного сферического обзора. С постоянным обменом информации между самолетами.

Вооружение истребителя - классическое ракетно-пушечное. При этом ракеты смогут размещаться как во внутренних отсеках, так и на внешних подвесках.

Крейсерская сверхзвуковая скорость позволит быстро наращивать количество боевых самолетов на опасном направлении. В ходе сближения с противником применение оружия будет упреждающим и непрерывным. Такая тактика минимизирует возможность ответного удара. Если же противник его нанесет, то защитную роль сыграют беспилотники, приняв огонь на себя.

Боевые авиационные системы нового уровня, естественно, войдут в единое сетецентрическое информационное пространство: борт-борт, борт-земля, земля-борт и даже борт-космос-земля-борт. Это позволит быстро реагировать на характер изменяющихся угроз и осуществлять перенацеливание воздушной группировки.

Самолеты - пилотируемые и беспилотники - будут иметь искусственный интеллект. Кстати, российского происхождения - здесь мы своих зарубежных конкурентов уже опережаем.

Фото нового российского истребителя в Жуковском. Фото: v3Tritium pic.twitter.com/ZLgdCHkArO — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 16, 2021

Поскольку истребители предполагается вооружать в том числе гиперзвуковыми ракетами, они будут способны поражать цели, находящиеся в ближнем космосе. А с оснащением самолетов гиперзвуковыми двигателями они сами смогут взлетать на околоземные орбиты, выполнять там боевые задачи и возвращаться на Землю.

Презентация нового боевого самолета пройдет не от авиационных КБ "Сухой" или "МиГ", а от ОАК, поэтому название он получит не МиГ или Су. Имя пока не выбрано. Устроим конкурс?

Совершенно невероятно то, что рождение принципиально новой боевой машины прошло в режиме абсолютной секретности. Никакие вездесущие блогеры и даже сотрудники пресс-службы ОАК об интенсивных работах, которые велись в недрах Объединенной авиастроительной корпорации, ничего не знали.

Интересная деталь. В рекламном ролике, посвященном новой боевой машине и распространенном "Ростехом", появляется множество иностранцев, с интересом вглядывающихся в летящий российский истребитель нового поколения. Объяснение простое. Россия предлагает создавать истребитель будущего в широкой международной кооперации. Каждая из стран сможет выбрать самый приемлемый для себя вариант и построить такой боевой самолет, который отвечает именно ее интересам - по цене, техническому качеству и боевым возможностям.

Главная интрига, которая раскроется 20 июля, - в каком виде будет представлен самолет. В виде макета, летающего демонстратора или уже готового к летным испытаниям экспериментального истребителя.

И еще. Презентуемый самолет нельзя отнести к какому-то поколению. Это, стоит повторить, открытая платформа, которая может стать истребителем любого поколения, даже шестого и седьмого.

Сергей Птичкин