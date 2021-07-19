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ТАСС

В дирекции МАКС-2021 заявили, что для посещения авиасалона нужен ПЦР-тест или QR-код

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Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля на аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в подмосковном Жуковском

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Организаторы МАКС-2021 в подмосковном Жуковском пока не отменяют требование ПЦР-теста или QR-кода после прививки от COVID-19 для посещения авиасалона. Об этом сообщили в субботу ТАСС в дирекции мероприятия.

"По состоянию на текущий момент такие требования сохраняются", - сказал собеседник агентства.

Ранее в дирекции авиасалона сообщали, что посетителям МАКС-2021 необходимо будет предоставить QR-код, который подтверждает вакцинацию от коронавируса, или отрицательный ПЦР-тест, проведенный менее чем за 48 часов до посещения мероприятия.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля на аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в подмосковном Жуковском.

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