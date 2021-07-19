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WarSpot

Канадский флот получил второй патрульный арктический корабль

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Источник изображения: warspot.ru

Канадский флот получил ещё один арктический патрульный корабль. Вчера, 16 июля, портал navaltoday.com сообщил о том, что на верфи компании Irving Shipbuilding в Галифаксе состоялась передача военно-морским силам Канады второго корабля типа Harry DeWolf.

HMCS Margaret Brooke стал вторым кораблём проекта AOPS (Arctic and Offshore Patrol Ship). Корабль назван в честь медсестры Маргарет Брук — первой канадки, награждённой Орденом Британской империи. Как сообщила командир нового корабля Николь Робишо, ввод HMCS Margaret Brooke в эксплуатацию запланирован на октябрь 2022 года.

Патрульный корабль HMCS Margaret Brooke и его командир

Источник изображения: navaltoday.com

Канадское правительство заказало постройку шести арктических патрульных кораблей в 2015 году, а в марте 2016 года был заложен первый из них, получивший название Harry DeWolf. Новые канадские патрульные спроектированы на базе норвежских кораблей типа Svalbard, но имеют упрощённую конструкцию.

Длина Margaret Brooke составляет 103 м, водоизмещение — 6615 т. Корабль может развивать скорость до 17 узлов по открытой воде и 3 узла при движении через лёд. Экипаж будет насчитывать 65 человек, а вооружение корабля составят 25-мм автоматическая пушка BAE Mk 38 и два пулемёта M2 Browning. Кроме того, на каждом из кораблей будет оборудована площадка и ангар для вертолёта Sikorsky CH-148 Cyclone или Bell CH-146 Griffon.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Канада
Норвегия
Продукция
CH-148 Cyclone
Компании
BAE Systems
Sikorsky Aircraft
Проекты
Арктика
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