ЕС и США требуют от Киева реформировать СБУ

Международная консультационная группа, в которую входят Евросоюз, НАТО и США, призвала Киев без промедлений принять реформу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается в твиттер-аккаунте посольства ЕС на Украине.

«Законопроект о Службе безопасности Украины в редакции, утвержденной 14 июля комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, открывает обнадеживающие перспективы для реформирования службы и во многом соответствует европейским и евроатлантическим принципам и современной практике. Призываем Верховную раду Украины принять указанный законопроект без промедлений», — говорится в заявлении.

По мнению посольства ЕС, принятие этого закона позволит трансформировать спецслужбу.

Документ, в частности, предусматривает сокращение штата и демилитаризацию СБУ и постепенное лишение ее полномочий по расследованию уголовных дел. ЕС, НАТО и США также призывают Киев утвердить сопутствующие нормативно-правовые документы, в частности сателлитный закон, который урегулирует порядок передачи СБУ полномочий на проведение досудебного расследования другим органам.

Rubaltic.ru напоминает, что Рада в первом чтении еще 28 января одобрила законопроект о реформе организационно-правовых основ СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявлял, что этот документ приближает Украину к европейскому сообществу. Реформа планировалась еще пять лет назад.