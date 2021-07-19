"Алмаз-Антей" представит охотник за дронами и оборудование для аэропортов

Основная композиция стенда "Алмаз-Антея" на МАКС-2021 будет посвящена продукции гражданского и двойного назначения, особой роли холдинга как системного интегратора по модернизации аэронавигационной системы России, в том числе организации воздушного движения (ОрВД), модернизации и автоматизации процессов радиотехнологического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, метеорологического обеспечения полетов. Гости авиасалона ознакомятся с инновационными разработками концерна в области навигации и наблюдения, связи, аэронавигационной информации и обеспечения безопасности, а также бортовыми системами, взаимодействующими с системами и средствами ОрВД, и тренажерными комплексами управления воздушным движением.

Из новинок в экспозицию включены: охотник за дронами "Волк-18", радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников "ROSC-1", мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор "ДМРЛ-3", радиолокационная станция (РЛС) обзора летного поля Х-диапазона "Алькор", широкозонная и аэродромная многопозиционная система наблюдения, оборудование автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В).

"ROSC-1" решает задачи по обнаружению, сопровождению различных видов БПЛА и противодействию им с использованием средств радиоэлектронного управления и перспективных БПЛА-перехватчиков, а также оценивает орнитологическую обстановку в прилегающих к аэродромам районах.

Представленный мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор трехсантиметрового диапазона "ДМРЛ-3" с возможностью работы в режиме двойной поляризации обеспечивает построение карт верхней границы облачности горизонтальных и вертикальных сечений радиолокационных параметров метеообъектов.

Твердотельный радиолокатор "Алькор" служит для контроля и управления движением воздушных судов, спецавтотранспорта, технических средств и других объектов, находящихся на аэродроме. Он работает как в автономном режиме с выдачей информации на рабочее место диспетчера, так и в составе систем управления наземным движением и контроля за ним (A-SMGCS), которые решают задачи по увеличению пропускной способности аэропортов и обеспечению безопасности наземного движения. Радиолокатор "Алькор" уже показал высокую эффективность в крупнейшем московском аэропорту Шереметьево.

Посетители МАКС-2021 смогут увидеть работу комплекса средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения (КСА НКАД) "Вега", который, принимая информацию от указанных выше источников, обеспечивает автоматизированный контроль и наблюдение за находящимися на аэродроме объектами, формирует и выдает информацию диспетчерскому и инженерному составу службы движения для обеспечения безопасного передвижения объектов в зоне аэродрома. В настоящее время КСА НКАД "Вега" в рамках импортозамещения уже оснащены 24 аэропорта России, в том числе крупнейшие - Шереметьево и Внуково.

Все вышеуказанные системы и средства ОрВД при их использовании позволяют обеспечить главное: безопасное авиационно-транспортное сообщение в небе и на земле, избежать опасных ситуаций с воздушными судами, не раз возникавших за последнее время как в России, так и за ее пределами.

"Несколько лет назад руководством страны перед концерном была поставлена задача стратегической важности - перевод Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации на отечественное оборудование и программное обеспечение", - сообщил в преддверии МАКС-2021 генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Валентинович Новиков. Он напомнил, что "Алмаз -Антей" является головным исполнителем Программы модернизации ЕС ОрВД России. "Значительная часть мероприятий по этой задаче концерном успешно выполнена: с 2008 года с нашим участием в России было модернизировано более 200 аэродромов, создано десять укрупненных центров управления воздушным движением и три особых центра - в Калининграде, на Камчатке и в Крыму. Все это реализовано российскими производителями, с использованием российского специального программного обеспечения", - констатировал глава холдинга. Новиков отметил, что в 2020 году Концерн завершил масштабный проект по переоснащению Якутского укрупненного центра: контролируемое этим центром воздушное пространство превышает 4 миллиона квадратных километров. В текущем году планируется сдать в эксплуатацию новый укрупненный центр ОрВД в Санкт-Петербурге.

"Нам есть что показать гостям и участникам МАКС-2021, - каждый посетитель нашей экспозиции сможет наглядно убедиться, что продукция концерна в сфере организации воздушного движения способна на равных конкурировать с лучшими аналогами на мировом рынке", - рассказал генеральный директор.

В свою очередь заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий сообщил, что специалисты холдинга представят посетителям выставки различные варианты технического оснащения и модернизации объектов, осуществляющих контроль воздушного движения в России. "В частности, будут продемонстрированы конкретные достижения по реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года по реконструкции и техническому перевооружению систем и средств организации воздушного движения, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи", - отметил он.

Как сообщила пресс-служба концерна, "Алмаз-Антей" - основной производитель и системный интегратор системы ОрВД Российской Федерации. Концерн в кооперации с другими отечественными предприятиями производит практически всю номенклатуру, необходимую для оснащения объектов ОрВД. Предприятия, входящие в состав концерна, поставили и внедрили как в России, так и в зарубежных странах сотни радиолокационных средств и систем, а также оснастили ряд центров управления воздушным движением средствами наблюдения, связи и автоматизации ОрВД гражданской авиации.

В частности, концерн создал условия для обеспечения максимальной безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства во время проведения Саммита АТЭС во Владивостоке, Всемирной летней Универсиады в Казани, Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

В 2020 году АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" совместно с ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" и предприятиями промышленности завершили один из крупнейших проектов по оснащению Якутского укрупненного центра автоматизированной системой организации воздушного движения "Топаз ОВД". Торжественное открытие Якутского укрупненного центра состоялось 7 декабря 2020 года. Контролируемое центром воздушное пространство составляет более 4 000 000 кв. км. На очереди - запуск нового укрупненного центра единой системы (ЕС) ОрВД России в Санкт-Петербурге, а также переоснащение укрупнённого центра (ЕС) ОрВД в Ростове-на-Дону отечественной системой управления воздушным движением.

Продукция военного назначения "Алмаз-Антея" представлена моделями средств ПВО большой дальности - зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и "Антей-4000"; средней дальности - "Витязь" и зенитного ракетного комплекса "Викинг", а также ЗРК малой дальности "Тор", "Оса-АКМ1" и зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска-М1".

На открытой выставочной площадке представлены натурные образцы боевой машины ЗРК "Тор-Э2" с зенитными управляемыми ракетами 9М338КЭ; зенитный ракетный модуль (ЗРМ) 9М334Д из состава ЗРК "Тор-М2КМ"; автономный тренажер 9Ф678Э командира и оператора боевых машин ЗРК "Тор-Э2"; комплект средств пакетирования 9Ю18Э с ракетами 9М338КЭ из состава ЗРК "Тор-Э2"; универсальный мишенный комплекс 9Ф6021Э "Адъютант".

Сергей Птичкин