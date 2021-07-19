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ТАСС

Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура

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"Протон-М"
"Протон-М".
Источник изображения: © Роскосмос/ТАСС

Старт запланирован на 17:58 мск 21 июля, а стыковка с МКС - на 29 июля в 16:26 мск

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) "Наука" для российского сегмента МКС, пуск которой намечен на 21 июля, установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в субботу.

"На Байконуре состоялся вывоз и установка в вертикальное положение ракеты-носителя "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем "Наука". После подвода агрегата обслуживания наши специалисты приступят к работам по графику первого стартового дня", - сообщили в госкорпорации.

Старт запланирован на 17:58 мск 21 июля. Ракета выведет на орбиту многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Дальнейшее сближение с Международной космической станцией будет осуществляться двигателями модуля "Наука". Стыковка с МКС запланирована на 29 июля в 16:26 мск.

Ранее в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) сообщили, что стартовый комплекс ракеты-носителя "Протон-М" перед запуском МЛМ "Наука" был дооснащен новым оборудованием, которое предназначено для приема и передачи телеметрической информации модуля и для контроля параметров при его подготовке на стартовом комплексе.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.

"Протон-М" - российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству космических носителей "Протон", созданных в начале 1960-х годов. "Протоны" применяются для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе навигационных, военных и коммерческих спутников, межпланетных автоматических станций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
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