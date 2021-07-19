Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций на границе

448
0
0
Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана.
Источник изображения: Минобороны Азербайджана

Баку. 17 июля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле со стороны армянских военных позиций армии Азербайджана по всей протяженности государственной границы.

"16 июля с 20:40 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Йухары Шорджа Басаркечарского района, и 17 июля примерно в 01:00 с направления села Мосесгех Бердского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Истису Кельбаджарского района и села Агдам Товузского района", - отмечается в информации.

Оборонное ведомство Азербайджана заявляет, что помимо этого 17 июля в 08:30 подразделения армянских вооруженных сил, расположенные близ села Араздейен Ведийского района, из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

С целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Похожие новости
22.03.2021
Внутренний взрыв превратил азербайджанский Т-90С в груду металлолома
17.03.2021
«Тор» не подарок: Дальний Восток защитят «зенитные автоматы»
09.03.2021
"Перемирие сломалось": что началось в Донбассе
01.03.2021
В США на видео про успехи «Искандеров» заметили «удар» по больнице в Сирии
26.02.2021
Пашинян приказал военным охранять территориальную целостность страны
03.02.2021
Некоторые выводы по итогам Второй Карабахской войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:44
  • 50
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 19.07 14:15
  • 50
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 13:29
  • 49
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»
  • 19.07 11:37
  • 11
Новая украинская программа модернизации и ремоторизации танков Т-64
  • 19.07 10:48
  • 6
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 10:22
  • 6
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 19.07 09:51
  • 80
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 19.07 08:24
  • 1
Регулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. Boeing 737
  • 19.07 02:50
  • 2219
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.07 01:17
  • 3
Метод управления деформацией полупроводников приближает создание электроники будущего
  • 19.07 01:04
  • 19
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 19.07 01:00
  • 28
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.