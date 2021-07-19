Войти
Известия.ru

Регулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. Boeing 737

418
1
-1
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Федеральное авиационное управление США (FAA) предписало американским авиакомпаниям провести проверку порядка 2,5 тыс. самолетов Boeing 737 на предмет неисправных реле перепада давления в салоне. Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на распоряжение.

Отмечается, что подобная неисправность может привести к потере экипажем работоспособности из-за недостатка кислорода.

Отмечается, что Boeing 737 оснащены двумя реле перепада давления, поэтому в случае выхода из строя одного из них резервный продолжает функционировать. Если же оба реле будут неисправны, то на высоте более 3 тыс. метров система предупреждения может не сработать, и уровень кислорода в салоне может упасть до «опасно низких» значений.

Как уточняет телеканал, авиакомпаниям будет предоставлено 90 дней на осуществление проверок и замену реле.

В октябре 2018 года потерпел крушение лайнер этой модели индонезийской компании Lion Air, жертвами стали все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта. 10 марта 2019 года такое же воздушное судно авиакомпании Ethiopian Airlines разбилось в Эфиопии спустя несколько минут после взлета. В результате катастрофы погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого несколько стран из соображений безопасности приостановили эксплуатацию лайнеров данной серии.

В ноябре прошлого года Федеральное авиационное управление (FAA) США дало разрешение на возобновление эксплуатации этих самолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Похожие новости
27.12.2019
Роскосмосу пора занять свою орбиту
15.08.2019
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год
22.03.2019
Boeing разработает новое ПО для управления полетами 737 MAX
15.03.2019
Последний Boeing — трудный самый: российские перевозчики отказываются от 737 МАХ 8
15.03.2019
В США нашли сходства между катастрофами Boeing 737 Max
15.03.2019
Эксплуатация всех самолетов Boeing 737 Max прекращена
1 комментарий
№1
19.07.2021 08:24
Смешали в одну кучу разные самолёты и разные неисправности
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:44
  • 50
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 19.07 14:15
  • 50
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 13:29
  • 49
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»
  • 19.07 11:37
  • 11
Новая украинская программа модернизации и ремоторизации танков Т-64
  • 19.07 10:48
  • 6
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 10:22
  • 6
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 19.07 09:51
  • 80
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 19.07 08:24
  • 1
Регулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. Boeing 737
  • 19.07 02:50
  • 2219
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.07 01:17
  • 3
Метод управления деформацией полупроводников приближает создание электроники будущего
  • 19.07 01:04
  • 19
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 19.07 01:00
  • 28
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.