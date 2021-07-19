Регулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. Boeing 737

Федеральное авиационное управление США (FAA) предписало американским авиакомпаниям провести проверку порядка 2,5 тыс. самолетов Boeing 737 на предмет неисправных реле перепада давления в салоне. Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на распоряжение.

Отмечается, что подобная неисправность может привести к потере экипажем работоспособности из-за недостатка кислорода.

Отмечается, что Boeing 737 оснащены двумя реле перепада давления, поэтому в случае выхода из строя одного из них резервный продолжает функционировать. Если же оба реле будут неисправны, то на высоте более 3 тыс. метров система предупреждения может не сработать, и уровень кислорода в салоне может упасть до «опасно низких» значений.

Как уточняет телеканал, авиакомпаниям будет предоставлено 90 дней на осуществление проверок и замену реле.

В октябре 2018 года потерпел крушение лайнер этой модели индонезийской компании Lion Air, жертвами стали все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта. 10 марта 2019 года такое же воздушное судно авиакомпании Ethiopian Airlines разбилось в Эфиопии спустя несколько минут после взлета. В результате катастрофы погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого несколько стран из соображений безопасности приостановили эксплуатацию лайнеров данной серии.

В ноябре прошлого года Федеральное авиационное управление (FAA) США дало разрешение на возобновление эксплуатации этих самолетов.