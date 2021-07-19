Старт «Союза» с британскими спутниками отложили

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb, который был запланирован на 5 августа, отложили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как рассказал собеседник агентства, на данный момент доставка 34 спутников OneWeb на Байконур намечается на 28 июля, а сам старт — на 20-21 августа. Он добавил, что на некоторых британских аппаратах придется поменять некачественные комплектующие.

Пуск «Союза» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками OneWeb был произведен в 1 июля с космодрома Восточный. В мае коммерческий директор OneWeb в России Михаил Кайгородов сообщил, что британский оператор спутникового интернета технически заработает в России в конце 2021 года.

Марина Совина