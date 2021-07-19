Войти
Lenta.ru

Старт «Союза» с британскими спутниками отложили

489
0
0
Источник изображения: Фото: пресс-служба ГК «Роскосмос»

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb, который был запланирован на 5 августа, отложили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как рассказал собеседник агентства, на данный момент доставка 34 спутников OneWeb на Байконур намечается на 28 июля, а сам старт — на 20-21 августа. Он добавил, что на некоторых британских аппаратах придется поменять некачественные комплектующие.

Пуск «Союза» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками OneWeb был произведен в 1 июля с космодрома Восточный. В мае коммерческий директор OneWeb в России Михаил Кайгородов сообщил, что британский оператор спутникового интернета технически заработает в России в конце 2021 года.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
ИТ
Союз-2 РН
Похожие новости
21.06.2021
"Роскосмос" подтверждает запуск 36 спутников Oneweb 1 июля с "Восточного"
28.05.2021
Запуск спутников OneWeb с "Восточного" отложен на сутки на 28 мая - "Роскосмос"
11.12.2020
Запуск спутников OneWeb с Восточного перенесен на сутки
26.10.2020
На космодроме Восточный началась подготовка к запуску ракеты со спутниками OneWeb
05.07.2019
Запуски спутников OneWeb с российского космодрома Восточный будут производиться ежемесячно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:44
  • 50
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 19.07 14:15
  • 50
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 13:29
  • 49
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»
  • 19.07 11:37
  • 11
Новая украинская программа модернизации и ремоторизации танков Т-64
  • 19.07 10:48
  • 6
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 10:22
  • 6
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 19.07 09:51
  • 80
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 19.07 08:24
  • 1
Регулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. Boeing 737
  • 19.07 02:50
  • 2219
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.07 01:17
  • 3
Метод управления деформацией полупроводников приближает создание электроники будущего
  • 19.07 01:04
  • 19
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 19.07 01:00
  • 28
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.