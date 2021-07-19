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ТАСС

В Роскосмосе отметили рост выручки сервисов на основе дистанционного зондирования Земли

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

По словам первого замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максима Овчинникова, она выросла вдвое

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Выручку, полученную на основе данных дистанционного зондирования Земли, удалось увеличить в два раза. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

"Отдельно у нас рост по сервисам на основе ДЗЗ: мы увеличили почти в два раза выручку по сервисной компании "ТЕРРА-ТЕХ", - сказал Овчинников.

По другим направлениям диверсификации, отметил первый замгендиректора, тоже наблюдается рост. "Например, трамвайное производство загружено на 100%. Мы сейчас принимаем решение об инвестиционном проекте по расширению мощностей и производству трамваев на базе Усть-Катавского вагоностроительного завода", - добавил он.

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Россия
Компании
Роскосмос
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