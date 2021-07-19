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Интерфакс-АВН

Военные самолеты США провели разведку у западных рубежей России

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RC-12X
Самолет RC-12X Guardrail армии США.

Лондон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Четыре американских разведывательных самолета в пятницу совершили многочасовые полеты вблизи российских границ в регионе Балтики, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их данным, разведывательный самолет ВВС США E-8C Joint STARS, который выполняет задачи сбора информации о дислокации сил противника и боевого управления нанесением ударов авиации, совершил полет в воздушном пространстве Эстонии, курсируя вблизи границ Ленинградской и Псковской областей.

Два тактических самолета радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, поднявшиеся из Шяуляя (Литва), провели полеты вдоль севера Калининградской области в литовском воздушном пространстве.

Кроме того, к северу от Калининградской области в небе Литвы в течение около четырех часов выполнял задание самолет разведки и целеуказания Армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, взлетевший с аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца.

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Страны
Литва
Россия
Румыния
США
Эстония
Продукция
E-8 JSTARS
Компании
Beechcraft
Bombardier
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