Военные самолеты США провели разведку у западных рубежей России

Лондон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Четыре американских разведывательных самолета в пятницу совершили многочасовые полеты вблизи российских границ в регионе Балтики, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их данным, разведывательный самолет ВВС США E-8C Joint STARS, который выполняет задачи сбора информации о дислокации сил противника и боевого управления нанесением ударов авиации, совершил полет в воздушном пространстве Эстонии, курсируя вблизи границ Ленинградской и Псковской областей.

Два тактических самолета радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, поднявшиеся из Шяуляя (Литва), провели полеты вдоль севера Калининградской области в литовском воздушном пространстве.

Кроме того, к северу от Калининградской области в небе Литвы в течение около четырех часов выполнял задание самолет разведки и целеуказания Армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, взлетевший с аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца.