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Российская газета

Асы пилотажных групп МО выступят на МАКСе с обновленной программой

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Источник изображения: rg.ru

Пилотажные группы "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты" выступят на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском. Об этом журналистам в пятницу сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в военном ведомстве, авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи" провели заключительные тренировки, во время которых отработали обновленные программы в составе шести экипажей. Кроме того, они отработали комплекс фигур высшего пилотажа в совместном построении "Кубинский бриллиант", сказали в военном ведомстве. Также в подмосковную Кубинку перебазировались авиационные группы "Соколы России" и "Беркуты". Уникальность "Беркутов" заключается в том, что это единственная в мире пилотажная группа, выполняющая групповой сложный пилотаж на боевых вертолетах.

На МАКС-2021 "Беркуты" будут выполнять фигуры высшего пилотажа на четырех ударных вертолетах Ми-28Н. Как рассказали в Минобороны, летчики Липецкого авиацентра в составе пилотажной группы "Соколы России" на самолетах Су-35С продемонстрируют элементы ближнего маневренного воздушного боя, покажут наступательные и оборонительные действия экипажей истребительной авиации.

Полеты асов пилотажных групп Минобороны - пожалуй, один из самых зрелищных эпизодов всех проходивших международных авиасалонов МАКС. В этом году МАКС-2021 пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля.


Иван Егоров

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