Ракетный эсминец ВМС США "Росс" покинул Черное море

Лондон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Американский ракетный эсминец USS Ross в пятницу после 20-дневного пребывания вышел из Черного моря, сообщил 6-й оперативный флот США.

Стамбульские наблюдатели опубликовали фотографии прохождения эсминца через пролив Босфор в Средиземное море.

Эсминец, способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, принимал участие в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze, а также проводимых под руководством Болгарии учениях Breeze.

За его пребыванием в регионе следил Черноморских флот России.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в пятницу Черное море также покинул быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma. По имеющимся данным, в ходе девятидневного пребывания в регионе он доставил грузы в украинский порт Одессу и грузинский порт Батуми.

USS Ross наряду с наряду с аналогичными эсминцами USS Roosevelt и USS Donald Cook и USS Arleigh Burke, размещенными на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.