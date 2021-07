Кубинские специалисты осуществляют ремонт техники и тыловое обеспечение вооруженных сил ЮАР

Южноафриканский веб-ресурс "DefenceWeb" опубликовал материал "Cubans put 11 000 plus SA military vehicles back on the road and more" ("Кубинцы вернули на дороги более 11000 военных автомобилей южноафриканской армии, и не только"), в котором сообщается, что уже в течение шести лет кубинские военные и технические специалисты самым значительным образом вовлечены в ремонт и обслуживание техники, в обучение и подготовку личного состава и в тыловое и медицинское обеспечение вооруженных сил Южно-Африканской республики.

Кубинский инструктор осуществляет подготовку южноафриканских военнослужащих в Пехотной школе армии ЮАР в Оудсхорне (с) www.defenceweb.co.za

То, что начиналось как инициатива по ремонту силами кубинских специалистов военной техники армии ЮАР, в частности грузовиков SAMIL, превратилось в масштабную операцию по техническому обслуживанию и ремонту в вооруженных силах ЮАР (SA National Defence Force - SANDF), как свидетельствует ответ министра обороны и по делам ветеранов вооруженных сил ЮАР Носививе Маписа-Нкакула на парламентский запрос.

Депутату от Демократического альянса (DA) Номса Тарабелла Маркези в данном ответе было сообщено, что кубинский опыт теперь используется в ВВС ЮАР (SAAF), Военно-медицинской службе (SA Military Health Service - SAMHS), а также в армии ЮАР. Сухопутные войска были первым видом вооруженных сил ЮАР, начавшим использовать навыки кубинских специалистов шесть лет назад, когда механики и техники из состава вооруженных сил Кубы прибыли в Южную Африку для проведения капитально-восстановительного ремонта армейских грузовиков SAMIL и других аналогичных автомобилей, по-видимому, потому, что местные компании требовали от вооруженных сил ЮАР чрезмерных цен за выполнение этой работы, а собственных мощностей было недостаточно. При ремонте восстановлении техники кубинцы также осуществляли обучение и подготовку технического персонала армии ЮАР.

Участие Кубы в ремонте и обслуживании транспортных средств расширилось и теперь включает техническое обслуживание и ремонт автомобилей классов A, B, C и D для всех служб и подразделений; проведение консервации автомобилей классов A и B для армии и Военно-медицинской службы; разборку транспортных средств класса В для тех же служб; инвентаризацию, организацию и управление армейскими складами; обслуживание и ремонт комплектующих и запчастей для автомобилей различных служб и подразделений; техническое обслуживание и ремонт транспортных самолетов и вертолетов ВВС ЮАР, а также техническое обслуживание, ремонт и изготовление испытательных стендов и компонентов авионики для авиационных частей, техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования Военно-медицинской службы.

Кроме того, кубинцы обеспечивают содействие Военно-медицинской службе предоставлением медицинских услуг во время продолжающейся пандемии COVID-19, а также, с другой стороны, проводят исследования, разработку, производство и установку тренажеров боевого вождения и стрельбы, а также автоматизированных тиров.

Обосновывая участие Кубы в ремонте автомобилей, министр обороны Маписа-Нкакула сообщила, что на армейской базе тылового обеспечения (Army Support Base - ASB) Западный Кейп в начале реализации проекта Thusano (как обозначается кубинское содействие вооруженным силам ЮАР), исправность техники составляла 35%, а в настоящее время исправность техники на базе составляет 84%.

Коллеге Маркези по партии деаутату Кобус Марэ, занимающемуся вопросами обороны и ветеранов вооруженных сил, министр обороны сообщила, что кубинцы отремонтировали более 11000 автомобилей за шесть лет работы по проекту Thusano.

Министр обороны Маписа-Нкакула сообщила депутату, что в этом году Кубе будет выплачено чуть более 9,5 миллионов рандов (около 660 тыс долл) по контракту. Это значительно меньше, чем расходы в прежние годы - более 274 миллионов рандов (до 20 млн долл) в 2018 году, 252 миллиона рандов в 2020 году и более 170 миллионов рандов в 2017 году. Кубинцы находящиеся на службе в вооруженных силах ЮАР, имеют VIP-охрану, расходы на проживание и питание которой за шесть лет реализации проекта Thusano составили 2,6 миллиона рандов.

Кубинский контингент, помимо непосредственного выполнения своих многочисленных задач в трех видах вооруженных сил ЮАР, также занимаются обучением. Согласно ответу министерства обороны, 1386 военнослужащих ЮАР прошли обучение по раздичным программам в рамках проекта Thusano, в том числе 319 получили "официальную квалификацию", а 483 были возвращены в свои подразделения и работают в них.

Министр обороны не предоставила никаких данных по численности, но перечислила восемь воинских частей, которые получили запасные части и которым поручено техническое обслуживание [с участием кубинской стороны]. Это мобилизационный центр вооруженных сил ЮАР в Блумфонтейне; региональная мастерская в Гаутенге; 101-я полевая мастерская в Почефструме; 101-я полевая мастерская в Постмасбурге; 35-й полк инженерного обеспечения в Спрингсе; базы тылового обеспечения армии в Кимберли и Кейптауне и артиллерийская школа ПВО в Эрмело.

Кубинские специалисты ведут обучение военнослужащих армии ЮАР ремонту южноафриканских военных грузовиков SAMIL 20, 2017 год (c) www.defenceweb.co.za