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ТАСС

Кабмин одобрил переговоры о продаже российских ракетных двигателей РД-181М в США

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Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

При этом Orbital Sciences LLC должна гарантировать, что ракеты Antares с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Правительство России одобрило проведение переговоров о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос) для американской компании Orbital Sciences LLC. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на интернет портале-правовой информации.

"Принять предложение государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров между акционерным обществом "НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко" (далее - организация) и компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС" (Соединенные Штаты Америки) о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД181М (далее - двигатель) в ракете-носителе Antares, используемой для доставки грузов на Международную космическую станцию и запусков научно-исследовательских и коммерческих космических аппаратов", - говорится в распоряжении.

Заключение контакта, подчеркивается в документе, возможно в случае урегулирования вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, с Минобороны России и Роскосмосом. Также американская компания должна предпринять меры по охране российских технологий и гарантировать, что ракеты Antares с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов.

Двигатель РД-181 разработан и сертифицирован для использования в ракете Antares. Это однокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием окислительного генераторного газа. Горючее - керосин, окислитель - жидкий кислород. В 2014 году была выпущена конструкторская документация, а уже в мае 2015 года успешно завершена сертификация этого двигателя.

Летом 2015 года первые товарные двигатели РД-181 были поставлены в США, а 18 октября 2016 года, ракета-носитель Antares-230 с двигателями РД-181 разработки и производства АО "НПО Энергомаш" в составе ее первой ступени успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс.

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