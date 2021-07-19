Северный флот сообщил о наблюдениях НАТО за учениями подводных лодок РФ

Российские военные завершили испытания вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей, за ними ежедневно вели наблюдения корабли НАТО. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба Северного флота РФ.

«Подводники Северного флота успешно завершили проведение специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. В учении приняли участие экипажи атомных подводных лодок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие отработали задачи на предельных для большинства современных субмарин глубинах. В испытаниях принял участие аварийно-спасательный отряд Северного флота — спасательное судно «Георгий Титов» и спасательный буксир «Николай Чикер».

В СФ РФ также сообщили, что в районе глубоководных испытаний флота в Норвежском море было зафиксировано присутствие кораблей военно-морских сил стран НАТО. Кроме того, ежедневно в воздухе находились до 10 самолетов базовой патрульной авиации альянса, добавили в пресс-службе.

Ранее, 13 мая, командующий Северным флотом РФ адмирал Александр Моисеев заявил, что военные учения НАТО смещаются к российским границам, растет интенсивность полетов стратегической авиации США, что носит провокационный характер.

8 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал на то, что в высказываниях европейских партнеров РФ, а также США и НАТО звучат заявления о сдерживании РФ.

14 июля, комментируя инцидент с нарушением российской госграницы британским эсминцем Defender 23 июня, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что НАТО использует свой флот для провокационного давления в отношении России. Тогда британский корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.