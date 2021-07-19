Минобороны планирует закупить ракеты на два миллиарда рублей

МОСКВА, 16 июля/ Радио Sputnik. Минобороны РФ объявило о запуске тендера на закупку неуправляемых авиационных ракет С-13ДФ, передает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 1,9 миллиарда рублей.

Результаты тендера подведут 4 августа. В документе указано, что поставка будет осуществляться партиями до 10 ноября 2023 года.

Ракеты относятся к классу "воздух–земля" и предназначены для атаки по наземным целям.

Ранее радио Sputnik сообщало, что ракету повышенной эффективности представят на МАКС-2021.