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РИА Новости

Минобороны планирует закупить ракеты на два миллиарда рублей

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Баранов

МОСКВА, 16 июля/ Радио Sputnik. Минобороны РФ объявило о запуске тендера на закупку неуправляемых авиационных ракет С-13ДФ, передает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 1,9 миллиарда рублей.

Результаты тендера подведут 4 августа. В документе указано, что поставка будет осуществляться партиями до 10 ноября 2023 года.

Ракеты относятся к классу "воздух–земля" и предназначены для атаки по наземным целям.

Ранее радио Sputnik сообщало, что ракету повышенной эффективности представят на МАКС-2021.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
МАКС-20XX
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