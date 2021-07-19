Северный флот провел испытания оружия подводных лодок под пристальным вниманием НАТО

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Специальное учение по испытанию оружия подводных лодок провели российские подводники в Баренцевом и Норвежском морях, за их действиями пытались наблюдать корабли НАТО, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.

"Подводники Северного флота успешно завершили проведение специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. В учении приняли участие экипажи атомных подводных лодок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подводники отработали задачи предельных для большинства современных субмарин глубинах. Также в учении участвовал аварийно-спасательный отряд Северного флота - спасательное судно "Георгий Титов" и спасательный буксир "Николай Чикер".

"В объявленном районе глубоководных испытаний Северного флота в Норвежском море фиксировалось присутствие военных кораблей военно-морских сил стран НАТО, ежедневно в воздухе находилось до десяти самолетов базовой патрульной авиации альянса", - добавили в пресс-службе.