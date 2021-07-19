Минобороны объявило тендер на закупку авиаракет С-13ДФ почти на два миллиарда рублей

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Министерство обороны РФ объявило тендер на закупку неуправляемых авиационных ракет С-13ДФ с начальной (максимальной) ценой контракта в 1,9 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

Закупка проводится в форме закрытого аукциона. В документации не сказано, сколько планируется закупить ракет. Поставка будет осуществляться партиями – до 10 ноября 2023 года.

Итоги закупки подведут 4 августа.

По данным Рособоронэкспорта, неуправляемые авиационные ракеты типа С-13 применяются с самолетов и вертолетов. Эти ракеты относятся к ракетам класса "воздух–земля" и предназначены для поражения наземных целей различного вида. Создан целый ряд образцов с различными боевыми частями, в частности, С-13ДФ – с объемно-детонирующей смесью, усиленной мощности.