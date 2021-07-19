«Чудо в тайге»: после жесткой посадки Ан-28 под Томском выжили все пассажиры

Самолет экстренно сел из-за отказа двигателя

В Томской области 16 июля около 13:00 мск пропал с радаров пассажирский самолет Ан-28. На борту находились 19 человек, включая двоих детей. Через несколько часов воздушное судно обнаружили: оказалось, что оно совершило жесткую посадку и сильно повреждено, но все пассажиры выжили. В подробностях случившегося разбирались «Известия».

Самолет Ан-28 пропал в Томской области

В Томской области пропал пассажирский самолет Ан-28, выполнявший рейс Кедровый–Томск. Об этом сообщили 16 июля в пресс-службе администрации региона.

По предварительным данным, самолет принадлежал авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Всего на борту находились 19 человек — четыре члена экипажа и 15 пассажиров, из них два ребенка. Ан-28 пропал с радаров через 29 минут после взлета.

После этого авиакомпания «СиЛА» отменила два рейса из Томска в пятницу и субботу, которые должны были быть выполнены на пропавшем Ан-28. В пятницу отменен рейс Томск–Каргасок — Новый Васюган, в субботу — рейс Томск–Барнаул–Белокуриха–Новосибирск.

Фото: РИА Новости/МЧС РФ Источник изображения: iz.ru

Спасатели зафиксировали сигнал маяка в лесу

По данным источника, около 13:00 мск (18:00 по местному времени) в Бакчарском районе был зафиксирован сигнал аварийного маяка. На поиски направились два вертолета Ми-8 и вертолет МЧС. Было предварительно установлено, что самолет аварийно сел в лесу.

В Томской области три больницы были переведены в режим повышенной готовности — в случае необходимости потенциальных пострадавших готовы были принять Бакчарская районная больница, Колпашевская районная больница и Томская областная клиническая больница.

Ан-28 совершил жесткую посадку

Около 15:00 мск (19:00 по томскому времени) источник в экстренных службах сообщил, что пропавший Ан-28 обнаружен. По предварительным данным, все пассажиры живы.

Как отметили в санавиации региона, место жесткой посадки Ан-28 заметили с воздуха, рядом с судном находились люди. Экипаж и пассажиры не получили серьезных травм, сам самолет сильно поврежден. Сейчас всех находившихся на борту эвакуируют на вертолетах в Томск.

По информации «Известий», пилот воздушного судна Анатолий Прытков получил перелом ноги. Остальные находившиеся на борту серьезных травм не получили — только ссадины и небольшие повреждения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Источник изображения: iz.ru

Версии случившегося с Ан-28

Оперативный штаб рассматривает несколько версий произошедшего с самолетом Ан-28. В качестве основной выделяют аварийную посадку из-за отказа двигателя.

«После получаса полета, по предварительным данным, у самолета отказал двигатель. Пилоты предупредили пассажиров о готовящейся аварийной посадке и смогли посадить самолет на брюхо», — сказал источник.

По данным источника «Известий», причиной аварийной посадки стал отказ двигателя, пилотам удалось посадить самолет на открытой площадке посреди тайги.

Аварийные выходы в самолете при этом остались целы, люди смогли покинуть поврежденный самолет. Возгорания не последовало.

По данным сотрудников бакчарской метеостанции, в районе, где проводились поиски пропавшего самолета, в момент посадки была благоприятная погода без осадков.

Пассажиров спас профессионализм пилотов

Как отметил в беседе с «Известиями» генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев, пассажиров Ан-28 спас профессионализм пилотов.

— Мы не знаем техническое состояние самолета, но о том, что пилоты повели себя очень профессионально, можем говорить со всей уверенностью. Совершить жесткую посадку в тайге, при которой все остались живы, очень сложно. Нужно было определить точное место посадки, убедиться, что хватает запаса полосы, убедиться в качестве грунта. Пилоты справились на отлично. Такие случаи — редкость! — сказал эксперт.

Он сравнил случай спасения пассажиров и экипажа Ан-28 с аварийной посадкой А321 под Жуковским в августе 2019 года. Тогда летчики посадили самолет с обоими отказавшими двигателями в кукурузное поле, и все, кто находился на борту, тоже остались живы. Некоторые из них получили травмы.

— Конечно, посадить Airbus на поле сложнее, чем приспособленный для посадки в грунт Ан-28. Тем не менее главное, что были спасены жизни людей, — подытожил Владимир Богатырев.

Следователи возбудили уголовное дело

После исчезновения Ан-28 было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

— Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»), — рассказали «Известиям» в ведомстве.

В ходе расследования следователям предстоит установить причину и обстоятельства случившегося. Параллельно с ними проверку проводит и прокуратура. Об этом также сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: airlines-inform.ru Источник изображения: iz.ru

Что известно о самолете?

По словам председателя комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора заслуженного пилота СССР Олега Смирнова, Ан-28 — небольшой самолет, который выполняет рейсы на малые расстояния.

— Его называют «шустрый малыш малой авиации». Он производится в большом количестве и показывает свою техническую и экономическую эффективность при полетах на малые расстояния и в малые аэродромы, — рассказал Смирнов «Известиям».

Он отметил, что Ан-28 может производить посадку на разные поверхности: и на грунт, и на снег, и на лед. То, что у него сработал аварийный маячок, является хорошим показателем: это говорит о современном оснащении самолета. Ан-28 относится к сравнительно молодым моделям, его начали активно эксплуатировать в 1984 году.

Самолету Ан-28 с бортовым номером RA-28728, по данным Rassianplanes.net, больше 30 лет. Сертификат летной годности истекает 30 января 2022 года. Из реестра коммерческих эксплуатантов воздушных судов на 6 июля следует, что в настоящий момент в России только две авиакомпании летают на Ан-28: «СиЛА» (пять самолетов) и Камчатское авиапредприятие (один борт).

Ан-28 является легким многофункциональным самолетом, который был создан на базе многоцелевого самолета Ан-14 «Пчелка», разработанного ОКБ имени Антонова в 1958 году. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров. Первый полет совершил в 1973 году. Таких самолетов было выпущено около 200 разных модификаций. По данным портала Aviation Safety Network, с Ан-28 произошло 35 катастроф, в которых погибли 113 человек.

На территории России последний раз катастрофа с Ан-28 произошла 12 сентября 2012 года. Тогда в районе аэродрома Палана в Камчатском крае борт Петропавловск-Камчатского авиапредприятия при снижении столкнулся со склоном горы Пятибратка на удалении почти 11 км от аэропорта. Причиной той катастрофы явилось нарушение экипажем установленной схемы захода на посадку. В крови обоих членов экипажа был обнаружен алкоголь.

Мария Фролова