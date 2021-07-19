Украинскому танку Т-64БМ2 приподняли башню

На Украине параллельно с модернизацией Т-64 по программе "Краб", которой занимается "Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова" (ХКБМ), также ведутся работы по ремоторизации таких танков.

Украинский Т-64БМ2 с новым моторно-трансмиссионным отделением. Фото: Defence Express pic.twitter.com/NqCPyjuHuN — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 16, 2021

Как сообщает портал Defence Express, на расположенном в этом же городе ремонтном предприятии один из Т-64БМ2 недавно получил новое моторно-трансмиссионное отделение (МТО) с 1000-сильным дизельным двигателем 6ТД-1.

Старый 5ТД даже в форсированной версии мощностью в 850 л.с. уже не может обеспечить необходимые характеристики подвижности машин последних модификаций весом в 45000 кг.

Правда, оказалось, что у нового МТО более высокая крыша и это затруднило нормальное вращение башни. Поэтому ее пришлось поднять на несколько сантиметров, подставив под нее специальное кольцо. Чтобы сохранить необходимый уровень защиты применили барбет - дополнительное бронирование на корпусе.

Также утверждается, что этот "шестьдесят четвертый" получил ночной тепловизионный прицел, появилась возможность применения управляемых ракет "Комбат", внедрены информационно-управляющая система "Базальт", более совершенные средства связи. Смонтирована динамическая защита "Нож".

Однако пока этот Т-64БМ2 существует в единственном экземпляре, и когда будут изготовлены другие - неизвестно. Планировалось, что их сдадут к началу репетиций парада в Киеве, но, судя по всему, эти сроки будут сорваны.

Алексей Брусилов