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Российская газета

Преемник "Зверобоя": самый мощный танк прорыва был создан в России

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Танк Т-80БВ со 152-мм орудием ЛП-83. ("Объект 292").
Танк Т-80БВ со 152-мм орудием ЛП-83. ("Объект 292").
Источник изображения: Сергей Птичкин / РГ

В России был создан и испытан самый мощный в мире танк прорыва, вооруженный 152-мм орудием.

Во всех смыслах это была прорывная военно-техническая разработка. И что удивительно, танк, бывший совершенно секретным "Объектом 292", сегодня можно увидеть и даже потрогать руками. Он демонстрируется в музее бронетанковой техники парка "Патриот" в Кубинке. Кстати сказать, не все танкисты-профессионалы о нем слышали, тем более видели. Разработка этого объекта и его испытания велись в режиме строгой секретности. И было это давно. Танк Т-80БВ со 152-мм орудием ЛП-83 построили и испытали в течение 1990-1991 годов.

Т-80, имеющий газотурбинную силовую установку мощностью 1250 л.с., отличается очень хорошими динамическими качествами. Наверное, это самый маневренный и скоростной танк настоящего времени. А со 152-мм пушкой он прорвет любую оборону. Снаряды такого калибра не может остановить ни пассивная динамическая, ни активная защита. Как говорят специалисты, 152-мм подкалиберный снаряд спокойно прошивает броню толщиной в метр. И даже обычный осколочно-фугасный может снести башню "Леопарда" или "Абрамса".

"Объект 292" был успешно испытан и готов к серийному производству, но на вооружение его принять не успели - времена наступили такие, "лихие девяностые". Место его сейчас в музее. Но это не говорит о том, что мощнейший калибр в танках не прижился. Наоборот! Он сейчас активно адаптируется к платформе "Армата".

На шасси "Арматы" создаются не только танки Т-14, но и инженерные, ремонтно-эвакуационные машины, артиллерийские и ракетные комплексы. Боевая артиллерийская машина имеет интересную аббревиатуру - БАМ. Именно на ней и планируется установить 152-мм орудие.

Напомним, в конце Великой Отечественной советские танкисты получили самоходные артиллерийские установки ИСУ-152, которым почти сразу в войсках дали имя собственное "Зверобой". Никакой "Королевский тигр" не мог выдержать попадания не бронебойного, а обычного фугасного снаряда, выпущенного из 152-мм пушки ИСУ-152. Самые грозные немецкие "звери" после такого удара просто раскалывались на части.

БАМ, как планируется, станет машиной прорыва и огневой поддержки. Закрытый танковой броней и комплексами активной защиты, БАМ сможет находиться в гуще боя, поражая цели прямой наводкой. 152-мм калибр позволит применять новейшие управляемые ракеты, которые не только со стопроцентной гарантией попадут в любую наземную цель, но и станут эффективным средством борьбы с боевыми вертолетами. Конечно, боезапас танка с крупнокалиберной пушкой будет меньше, чем у оснащенного 125-мм орудием. Но тут есть интересная особенность. У Т-90 или танка Т-14 "Армата", имеющих 125-мм пушку, боекомплект состоит из снарядов разных типов: осколочно-фугасных, кумулятивных, подкалиберных. В случае использования калибра 152 мм можно обойтись одним типом - осколочно-фугасным, который решит все задачи - от гарантированного уничтожения любой бронетехники до разрушения фортификационных сооружений и поражения живой силы противника.

Проблем с установкой на базу "Арматы" 152-мм орудия быть не должно. Специалисты "Уралвагонзавода" имеют опыт создания "Объекта 195". Этот экспериментальный танк прошел весь цикл госиспытаний, получил положительные отзывы военных и был готов к запуску в производство. По чисто объективным причинам этого не произошло. Так вот, на "Объекте 195" стояла специально созданная под него нарезная 152-мм танковая пушка.

Кстати, идея увеличения калибра для танков увлекла и западных конструкторов. Например, в Германии планируется в будущем на "Леопарды" ставить 130-мм пушки взамен штатных 120-мм орудий. Но конкуренции будущему российскому "Зверобою" даже перспективный "Леопард" не составит.


Илья Максимов, Сергей Птичкин

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Страны
Германия
Россия
Продукция
M1 Abrams
Армата
Су-15
Т-80
Т-90 "Владимир"
Т-95
Компании
Уралвагонзавод
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