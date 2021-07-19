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ТАСС

NASA успешно переключило "Хаббл" на работу с резервным компьютером

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Орбитальный телескоп Hubble
Орбитальный телескоп Hubble.
Источник изображения: © NASA via AP

Наблюдения возобновят в ближайшие два дня после того, как инженеры завершат проверку и калибровку всех научных инструментов

ТАСС, 16 июля. Инженеры NASA успешно завершили процедуру переключения орбитальной обсерватории "Хаббл" на работу с резервным бортовым компьютером после того, как часть электроники космического аппарата вышла из строя в середине июня. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Центра космических полетов NASA имени Годдарда (GSFC).

"Инженеры NASA успешно завершили процесс переключения "Хаббла" на работу с резервным компьютером. Программное обеспечение было успешно загружено в его банки памяти, сейчас специалисты выводят инструменты телескопа из безопасного режима работы и ведут наблюдения за корректностью работы оборудования", - говорится в сообщении.

Как ожидают специалисты агентства, астрономические наблюдения будут возобновлены в ближайшие два дня после того, как инженеры завершат проверку и калибровку всех научных инструментов "Хаббла" и убедятся в том, что внутри них поддерживается оптимальная температура для работы.

Научные наблюдения при помощи инструментов "Хаббла" были полностью прекращены 13 июня этого года в результате появления сбоев в работе бортового компьютера телескопа, отвечающего за исполнение команд и отправку данных на Землю. Сам космический аппарат при этом находится в полном порядке, его существованию сейчас ничего не угрожает.

Последующее изучение диагностических данных показало, что причина сбоев заключалась в выходе из строя системы, управляющей подачей питания для всего компьютера. Первые попытки восстановить ее работу закончились безуспешно, что заставило руководство миссии принять решение о включении резервных блоков "Хаббла", способных исполнять аналогичные функции.

Отработав процедуры по их включению на Земле, специалисты NASA в начале этой недели отправили на "Хаббл" набор команд, который переключил телескоп на работу с резервным бортовым компьютером, чья система питания работает корректным образом. Эта процедура, как показывает анализ поступающих данных с телескопа, завершилась успешно.

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