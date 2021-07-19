Падение "Черного ястреба": аварийную посадку UH-60 в Румынии сняли на видео

Вертолет американских вооруженных сил UH-60 Black Hawk экстренно приземлился в минувший четверг в центре столице Румынии.

Винтокрылая машина принадлежит 3-му батальону 1-го авиационного полка 1-й боевой авиационной бригады. Она принимала участие в репетиции воздушного парада, посвященного отмечаемому в этой стране 20 июля Дню авиации.

Из-за технических проблем на борту экипаж был вынужден прервать свой полет. Как сообщает Министерство обороны страны, посадка состоялась на площади Шарля де Голля и благодаря умелым действиям пилота и местных полицейских, сумевших оперативно перекрыть дорожное движение, никто не пострадал.

В то же время, судя по обнародованным видео и фотоматериалам, определенный ущерб был нанесен владельцам двух частных авто, машины повреждены сбитыми световыми опорами.

Это не первый инцидент с американскими вертолетами в Румынии. Так, в конце мая текущего года в ходе очередных учений Apache армейской авиации США AH-64 аварийно приземлился на поле в районе Пециняга, коммуны в округе Констанца (Северная Добруджа).

Алексей Моисеев