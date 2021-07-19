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Интерфакс-АВН

Новикомбанк откроет кредитную линию для Казанского вертолётного завода

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Сборка Ми-8 в цехе Казанского вертолетного завода холдинга "Вертолеты России"
Сборка Ми-8 в цехе Казанского вертолетного завода холдинга "Вертолеты России".
Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

На авиасалоне МАКС-2021 планируется подписать новые соглашения

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Новикомбанк заключил договор с Казанским вертолётным заводом о предоставлении кредитной линии с лимитом 700 млн рублей.

"Средства будут направлены на финансирование действующих и перспективных контрактов предприятия", - сказано в сообщении пресс-службы банка, распространённом в пятницу.

Стороны сотрудничают с 2013 года. Банк обеспечивает предприятие кредитным, инвестиционным и финансовым обслуживанием.

"Общий объем кредитно-гарантийных продуктов, предоставленных банком заводу, на 1 июня 2021 года составил 1,5 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

При участии банка разрабатываются и поставляются многоцелевые вертолёты гражданского назначения. "Так, в рамках развития санитарной авиации РФ Казанский вертолётный завод ведёт стабильные серийные поставки медицинских вертолётов "Ансат"", - сказано в сообщении.

Среди других проектов холдинга "Вертолёты России", которые поддерживает Новикомбанк, - серийное производство вертолётов гражданского назначения Ка-62. В июне 2021 года "Вертолёты России" и Новикомбанк заключили соглашение о финансировании серийного производства среднего многоцелевого вертолёта Ка-62. На данные цели предприятию, входящему в холдинг, предполагается выделение 10 млрд рублей.

"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который пройдёт с 20 по 25 июля, планируется подписать новое соглашение, также нацеленное на реализацию проектов по серийному производству вертолётов гражданского назначения", - сказано в сообщении.

Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева отмечает, что "поддержка ключевых предприятий отечественных высокотехнологичных отраслей - одно из основных направлений деятельности Новикомбанка как опорного банка российской промышленности".

"Техника Казанского вертолётного завода широко востребована во всем мире. И мы искренне рады, что благодаря в том числе и участию Новикомбанка, Россия находится среди мировых лидеров вертолётостроения", - сказала Георгиева, которую цитирует пресс-служба.

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