Песков назвал естественным изучение статьи Путина в армии

Президент РФ Владимир Путин не знает о том, что его статья про Украину стала обязательной для изучения в армии. Об этом на брифинге 16 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, президент не знает об этом. Но, с другой стороны, это вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном, важном концептуально документе, который написал Верховней главнокомандующий, и, естественно, совершенно естественно, что в Вооруженных силах это изучают»,— сказал он журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу статья Путина включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке.

Статья президента «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована 12 июля на сайте Кремля. В ней глава государства в числе прочего отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности. Президент упомянул закон о коренных народах Украины, принятый Верховной радой.

Он добавил, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения. По мнению Путина, в результате такого грубого искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться «на сотни тысяч, а то и на миллионы».

При этом возникшую между сторонами «стену» российский лидер назвал трагедией. По его мнению, подобная ситуация возникла из-за «наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать ответ на публикацию Путина и оценил факт того, что статья также представлена на украинском языке. При этом он заявил, что считает слова о братском народе не соответствующими действительности.