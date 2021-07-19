Минобороны РФ нейтрализовало DDoS-атаку на свой сайт

Минобороны России 16 июля нейтрализовало DDoS-атаку на свой сайт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Официальный сайт Минобороны России с 12.25 мск функционирует в штатном режиме и полностью доступен для всех интернет-пользователей. Специалисты Службы компьютерной безопасности ведомства успешно нейтрализовали продолжающуюся DDoS-атаку, интенсивность которой не претерпела существенных изменений», — указано в сообщении.

Как сообщила «Газета.ру», DDoS-атаке официальный сайт военного ведомства подвергся ранее в пятницу. Какое-то время интернет-ресурс Минобороны был недоступен.

При этом в ведомстве сообщили, что источник DDoS-атаки находится за пределами страны. Отмечалось также, что из-за атаки хакеров программно-техническая инфраструктура сайта не пострадала.